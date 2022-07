Les articles les plus lus sur La Tribune Bordeaux au premier semestre 2022

Les promoteurs taclent la Métropole

Permis de construire qui traînent, frein sur le neuf, dialogue éprouvé : la rupture entre les promoteurs immobiliers et les élus métropolitains semble consommée en ce début d'été à Bordeaux. Alors que le nombre de constructions neuves est en chute, la Métropole relativise les alertes émises par les promoteurs.

Lire aussiImmobilier : le torchon commence à brûler entre Bordeaux Métropole et les promoteurs

La présidentielle en Nouvelle-Aquitaine

Retour sur un scrutin qui a illustré une fois de plus les fractures territoriales de la région. En Nouvelle-Aquitaine, Emmanuel Macron a été plébiscité dans les départementaux littoraux et Marine Le Pen, avec le Lot-et-Garonne, a remporté pour la première fois un département de la région au second tour. Bordeaux a majoritairement voté pour le projet de Jean-Luc Mélenchon, confirmant ainsi la tendance à gauche qui s'est affirmée lors des élections municipales de 2020.

Lire aussiPrésidentielle : les résultats du second tour en Nouvelle-Aquitaine en infographies

L'impact de la guerre en Ukraine sur l'agriculture régionale

Les groupes coopératifs Euralis et Maïsadour ont vu leurs activités en Ukraine et Russie littéralement disparaître sous le manteau de la guerre déclenchée par Moscou. Ces plaines agricoles à la terre d'une richesse inégalée pour les céréales étaient un relais de croissance majeur depuis les années 2000 pour ces deux groupes du Sud-Ouest. Une représentante de l'agriculture ukrainienne révélait dans nos colonnes que le pays avait perdu 30 % de ses terres agricoles.

Lire aussiUkraine : les coopératives agricoles Euralis et Maïsadour dans le cyclone russe

Rolls-Royce et Dassault font ménage à Bordeaux

C'est écrit noir sur blanc sur le permis de construire consulté par La Tribune. Le 16 juin, nous révélions que le fabricant de moteurs d'avions Rolls-Royce PLC s'apprête à débuter la construction au Haillan d'une plateforme de support industriel. Objectif : se rapprocher physiquement du futur Falcon 10X de Dassault Aviation sur lequel son moteur Pearl est embarqué.

Lire aussiLe motoriste Rolls-Royce s'implante à Bordeaux, au plus près du Falcon 10X de Dassault

La première licorne française en terre girondine ?

Le 1er février dernier, trois témoins nous confirmaient que Back Market envisageait de déplacer son siège social à Bordeaux. Six mois plus tard, l'opération n'est pas faite dans les actes mais le cœur de la croissance de la première licorne française en valeur est bien centralisé à Bordeaux. Back Market, qui comptait alors 200 salariés, a lancé une campagne de recrutement de 250 nouveaux collaborateurs dans la capitale régionale.

Lire aussiLa licorne Back Market va implanter son siège à Bordeaux

Les Landes, nouvel eldorado d'entreprises

C'est une véritable explosion de la demande en immobilier d'entreprises que connaît le département des Landes. Le parc d'activités Atlantisud, le long de l'autoroute A63 à Saint-Geours-de-Maremne, a commercialisé autant d'hectares en un an que depuis sa création en 2008. Des entreprises comme Matter'up et son béton décarboné ont investi ce nouveau phare d'entreprises.

Lire aussiFoncier : les Landes prises d'assaut par les entreprises du Pays basque et d'ailleurs

Les vélos de Coleen en liquidation

Le fabricant de vélos électriques et de speedbikes Coleen n'a pas réussi à boucler sa levée de fonds de deux millions d'euros. Jugeant les offres de reprise insuffisantes, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé le 18 mars la mise en liquidation judiciaire de cette startup biarrote. Elle visait un marché très haut de gamme pour ses vélos électriques fabriqués en France. Un rare échec dans ce secteur des nouvelles mobilités où de petites entreprises tentent de convertir les salariés au vélo.

Lire aussiLes vélos électriques à 8.000 euros de Coleen en liquidation judiciaire

A Oléron, les éoliennes malvenues

Face au projet de parc éolien offshore au large de l'île d'Oléron, élus locaux, pêcheurs et associations naturalistes affichent une alliance quasi sans faille pour dénoncer un projet jugé aberrant sur le plan environnemental. Du 10 au 13 mai, La Tribune publiait une série de quatre articles pour aborder les différentes facettes de ce projet contesté.

Lire aussiÉolien offshore à Oléron : « la zone choisie est certainement le pire endroit de la côte Atlantique »

Un stade sans Girondins ?

C'était le feuilleton sportif et financier de ce semestre : les Girondins de Bordeaux et la descente aux enfers promise au club mythique du football français. La fin est heureuse puisque le club de Gérard Lopez vient d'être sauvé par le CNOSF d'une possible liquidation judiciaire. Reste que les déboires des Girondins, qui évolueront en ligue 2 l'an prochain, coûtent très cher à la collectivité à travers le fonctionnement du stade Matmut Atlantique.

Lire aussiQuel avenir pour le stade Matmut Atlantique si les Girondins de Bordeaux tombent en Ligue 2 ?

La guerre des trottinettes

Les acteurs de la micro-mobilité en libre-service se sont livré une bataille silencieuse pour conquérir les faveurs de la métropole. Alors qu'une multitude d'acteurs se partageait jusqu'ici un marché peu rentable, créant l'anarchie sur la voie publique, la collectivité veut sélectionner deux prestataires par type de véhicule : vélo, trottinette et scooter. C'est à qui aura l'argument le plus séduisant.

Lire aussiVélos, trottinettes, scooters : Bordeaux Métropole siffle la fin de la foire du free-floating

Qui pour reprendre le site de Ford ?

La première phase de commercialisation des 50 hectares de foncier industriel détenus par Ford Aquitaine Industries, à Blanquefort, a suscité des crispations au niveau local, tant cet actif est stratégique aux yeux de Bordeaux Métropole. La Tribune révélait en mai dernier le nom de l'entreprise sélectionnée pour investir une partie du site industriel.

Lire aussiLa commercialisation par CBRE des 50 hectares de Ford Aquitaine Industries fait grincer à Bordeaux

Un village, des abeilles et un revenu de base

Dans le Lot-et-Garonne, on aime l'expérience économique. Les élus n'ont pas réussi à lancer l'essai d'un revenu de base pour ceux qui en ont besoin, alors des sorciers d'une nouvelle économie s'y essayent. Non sans quelques contrariétés. La tentative de l'association Tera nourrit bien des espoirs et des surprises sur un territoire rural à la dynamique retrouvée. Notre journaliste dévoilait les coulisses du reportage au micro de Podcastine en mai dernier.

Lire aussiRevenu de base : le village laboratoire qui confronte l'utopie à la réalité

L'économie brûle

Deux incendies déclenchés simultanément au sud de la Gironde le 12 juillet ont ravagé plus de 21.000 hectares de forêt et de terres. Aucune victime n'a été à déplorer grâce au travail héroïque des 2.000 pompiers déployés au plus fort de la crise. Mais l'économie du territoire, majoritairement tournée vers le tourisme en cette saison estivale, se retrouve à terre, alors que les sinistrés se demandent comment ils vont être couverts. La catastrophe a aussi posé la question des moyens pour lutter contre ces événements amenés à se répéter avec le dérèglement climatique.

Lire aussiFeux de forêt en Gironde : un impact brutal sur l'activité touristique

Du gaz russe au gaz vert

10 % de gaz vert fin 2025 puis 30 % en 2030. Le déploiement accéléré du gaz renouvelable en Nouvelle-Aquitaine est-il suffisant pour prendre le relais si le gaz russe venait à être banni ? La ressource est abondante, et en parallèle le biométhane se développe, mais, avec la flambée des prix de l'énergie née du conflit en Ukraine, l'équation économique est loin d'être évidente. Et alors même qu'on n'a jamais autant eu besoin de gaz vert, la filière commence à tourner au ralenti !

Lire aussiEn plein essor, le gaz vert peut-il remplacer le gaz russe en Nouvelle-Aquitaine ?

Le projet industriel d'Hydrogène de France

En avril dernier, l'entreprise Hydrogène de France obtenait un permis de construire pour son usine de piles à combustible à Blanquefort. Mais le bâtiment de 7.000 m2 ne pourrait être que le premier d'un projet industriel bien plus vaste et ambitieux, alors que la filière représente l'avenir de la transition énergétique.

Lire aussiHydrogène de France : l'usine de Blanquefort entre en chantier... avant une giga factory ?

Et aussi :

Les dossiers de la rédaction :