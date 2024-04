Pourquoi l'emploi des cadres plafonne en Nouvelle-Aquitaine

« C'est un plateau qui se dessine avec un vrai fléchissement de la dynamique par rapport à la tendance nationale. Avec 14.450 recrutements, le marché de l'emploi cadre en Nouvelle-Aquitaine est attendu à -1 % en 2024 contre une prévision de +2 % en France, » note Valérie Fenaux, la déléguée régionale de l'Apec Nouvelle-Aquitaine. L'enquête annuelle de l'Apec (*), publiée ce mardi 2 avril, met en effet en lumière la stagnation de l'emploi régional et la décorrélation avec la tendance nationale.

Le numérique pénalise la Nouvelle-Aquitaine

Si toutes les entreprises françaises se montrent prudentes à cause du contexte géopolitique anxiogène et du maintien des taux d'intérêts à haut-niveau, le Sud-Ouest est plus touché que le reste du pays. L'an dernier 14.660 cadres ont été recrutés en Nouvelle-Aquitaine, soit une hausse de +2 % quand la progression en France entière pointait à + 7%.

Une forme de décrochage dont le principal coupable seraient les services à forte valeur ajoutée, bien moins présents dans la région (38 % des emplois de cadres) qu'ailleurs en France (46 %). Il s'agit des métiers du numérique, de la banque et assurance, de l'ingénierie et de la recherche et développement. Alors que cet ensemble pèse 56 % des recrutements en France, il atteint tout juste 33 % en Nouvelle-Aquitaine. « Le numérique qui est le fer de lance de l'emploi cadre, pénalise la région puisqu'il n'y représente que 8 % des projets de recrutements, en baisse de trois points sur un an », appuie Valérie Fenaux.

Un rythme de croisière à haut niveau

À l'inverse, le commerce, la construction et les autres services (intérim, santé, action sociale, tourisme, cafés-hôtels-restaurants, transport, logistique et immobilier), sont des secteurs qui ont souffert de l'inflation et ils sont sur-représentés dans la région. Seul motif de satisfaction, l'industrie qui réunit 21 % des intentions d'embauches de cadre en Nouvelle-Aquitaine, contre 14 % en France.

Au total, ces particularités régionales conduisent l'emploi cadre régional à une forme de plafond. « La tendance est vraisemblablement à une forme de stabilité dans les années qui viennent sans fortes variations à la hausse ou à la baisse, juge Valérie Fenaux. Mais cette nouvelle vitesse de croisière post-Covid est déjà très positive puisqu'elle se fait à un niveau très élevé ! » Avec 14.500 embauches par an, la moyenne 2022-2023 est en effet très supérieure à l'avant crise qui s'établissait à 12.750 recrutements par an sur la période 2017-2019.

Une concentration géographique croissante L'emploi cadre est très inégalement réparti au sein de la grande région puisque seulement deux départements - Gironde et Pyrénées-Atlantiques - monopolisent 52 % du total. Une part qui grimpe à 64 % en y ajoutant les Deux-Sèvres où les mutuelles et assurances sont nombreuses. « Il y a une tendance à la concentration de l'emploi cadre dans la métropole bordelaise et sur le littoral », décrit la déléguée régionale de l'Apec. L'ex-Aquitaine concentre ainsi 68 % des recrutements prévus en 2024, c'est cinq points de plus qu'en 2018. Quand les intentions d'embauche progressent encore en Aquitaine cette année, elle reculent en Poitou-Charentes et en Limousin !

(*) Enquête menée par téléphone auprès d'un échantillon représentatif de 683 entreprises néo-aquitaines entre novembre 2023 et janvier 2024.