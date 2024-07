La justice réduit les prélèvenements d'eau autorisés pour les « bassines » des Deux-Sèvres

Les réserves d'eau des Deux-Sèvres finiront-elles comme le stade Matmut Atlantique de Bordeaux : à moitié vide ? Comme l'enceinte sportive, ces grandes structures de stockage dédiées à l'agriculture pourraient en tout cas être disproportionnées par rapport à leur usage réel. Cette possibilité apparaît après la décision du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet qui abaisse les volumes de prélèvement autorisés à l'agriculture sur cinq bassins du Marais poitevin.

Alors que les réserves visent in fine, selon leurs promoteurs, à réduire les volumes d'eau prélevés sur les bassins versants, le tribunal administratif a refait les comptes. Saisie par l'association Nature Environnement 17, elle s'est basée sur un arrêté accordé en 2021 - valable jusqu'en 2026 - par les préfectures à l'établissement public du Marais poitevin. « L'arrêté attaqué autorise, pour cette période, des prélèvements qui, pour l'année 2021, excèdent de plus d'un quart les prélèvements antérieurement réalisés dans le milieu », remarque la juridiction. Soit 84 millions de m3 d'eau en 2025 avec les « bassines », contre moins de 65 en moyenne annuelle entre 2010 et 2019.

« [L'arrêté] est en toute hypothèse, compte tenu de son caractère manifestement excessif et déconnecté de la réalité des prélèvements jusqu'alors réalisés dans le milieu naturel, contraire au principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau », lit-on dans l'avis, assorti d'une nouvelle autorisation temporaire. Celle-ci s'élève à 67 millions de m3 par an, dont 37 millions pour la partie hivernale, seul moment où peuvent être remplies les réserves. Soit une diminution de plus de 20 % des volumes autorisés sur le bassin. De quoi nourrir une grande surprise pour la Coop de l'eau.

Une décision « incohérente » pour les agriculteurs

Ce groupement d'agriculteurs a lancé les premières constructions d'un projet global de 16 réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre niortaise, situé au sud des Deux-Sèvres et aux portes du Marais poitevin. Des « mégabassines » comme les appellent leurs détracteurs qui prélèvent l'eau des nappes en hiver pour remplacer les prélèvements aujourd'hui encore réalisés en été. Ces grandes cuves de terre à ciel ouvert doivent stocker au total six millions de m3 d'eau pour irriguer les cultures céréalières.

Les agriculteurs se disent dans l'incompréhension. « Cette décision est incohérente, peste Thierry Boudaud, exploitant agricole et président de la Coop de l'eau. Elle anéantit tout le travail de dialogue et de concertation mis en place depuis des années sur le territoire pour permettre une répartition raisonnée, équilibrée et durable de la ressource, la prise en compte du changement climatique et la mise en œuvre de protocoles de gestion permettant d'anticiper les situations de crise. En ce sens, elle constitue un très mauvais message envoyé à toute la profession agricole. »

Études et audience à venir

Une victoire en revanche pour Nature Environnement 17, à la tête d'un combat juridique contre les réserves sur le Poitou-Charentes. « Ces volumes provisoires sont toujours trop importants pour protéger le Marais poitevin et l'accès à l'eau potable de ces bassins mais ils sont pour l'instant les seuls disponibles sur une base scientifique. En creux, l'État est donc sommé de respecter la loi et la science », écrit l'association au sujet d'une décision qui « stoppe la pratique des préfectures d'autoriser des remplissages hivernaux de réserves sans compenser par une diminution des prélèvements estivaux. »



Une profession et un territoire où la compétition pour l'accès à l'eau risque de s'intensifier encore un peu plus après cette décision. Si l'autorisation provisoire est valable jusqu'au 31 mars 2026, l'Établissement public du Marais poitevin va devoir se réunir encore afin de proposer un nouveau plan de répartition pour la suite. Des études sont en cours pour déterminer le volume d'eau que le milieu est capable de fournir sans porter atteinte à la préservation écologique et à l'approvisionnement en eau potable. Elles seront livrées d'ici 2025. La bataille juridique n'est par ailleurs pas terminée : les réserves deux-sévriennes doivent faire l'objet d'une audience par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans les prochains mois... toujours attaquées par Nature Environnement 17.

