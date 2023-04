En hausse ou en baisse ? Les tendances de l'emploi des cadres en Nouvelle-Aquitaine

Après une année 2021 de reprise très dynamique en Nouvelle-Aquitaine, l'Apec (association pour l'emploi des cadres) tablait en 2022 sur une hausse de 5 % du nombre de recrutements. Finalement, l'année dernière a été marquée par un bond de +13 % portant à 14.420 le nombre d'embauches de cadres signées. C'est un record absolu, qui dépasse de 9 % la précédente référence de 2019. Une croissance en ligne avec la tendance nationale qui s'établit à +15 %.

Cependant, pour 2023, les prévisions sont bien plus mesurées avec seulement 13.100 recrutements attendus dans la région, soit un repli de 9 % sur un an, alors même que la tendance est à la stabilité au plan national (+0,2 %).

« Ce décrochage régional s'explique par la plus faible proportion d'emplois dans les services à forte valeur ajoutée, tels que les services informatiques, les télécoms et la R&D, qui sont le moteur de la croissance nationale et francilienne. Par ailleurs, notre enquête a été menée de novembre à janvier (*) dans un contexte encore incertain et nous n'excluons pas que l'année 2023 soit meilleure que prévue, notamment au second semestre. Enfin, même avec 13.100 recrutements on serait au même niveau qu'en 2019, c'est-à-dire très haut », complète Danielle Sancier, la déléguée régionale de l'Apec.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Le nombre de recrutements de cadres en Nouvelle-Aquitaine a progressé de 13 % en 2022, contre +15 % en France, pour atteindre un plus haut historique (crédits : Apec).

Une plus grande mobilité

L'an dernier, 5.060 emplois de cadres ont encore été créés en Nouvelle-Aquitaine, en hausse de +7,7 % sur un an. Cette croissance, qui est donc inférieure à celle des recrutements, traduit une plus grande rotation des effectifs et reflète deux tendances, selon la responsable de l'Apec : « On observe davantage de démissions de cadres parce qu'ils sont recrutés par une autre entreprise ou parce qu'ils souhaitent lancer leur propre activité de prestation de services sous la forme d'une entreprise individuelle. C'est une vraie tendance. L'autre constat c'est que les promotions et formations internes décollent enfin dans la région, en hausse de 14 % sur un an, c'est un signal positif pour l'évolution professionnelle. »

Les enjeux des recruteurs en 2023

Pour réussir à recruter des cadres cette année, l'Apec sensibilise les équipes RH des entreprises à quatre enjeux prioritaires : l'emploi des profils seniors ; l'adaptation des politiques de rémunération face à l'inflation et aux prétentions croissantes des candidats ; la dynamique collective au sein des équipes malgré le télétravail qui se généralise et le soin apporté à la marque employeur en matière d'ambiance de travail, de réunions, d'animation d'équipe et de réponse à l'urgence climatique. « Juniors, seniors, alternants, on recrute qui on peut vu la tension sur le marché de l'emploi sur nos métiers ! Mais on a compris qu'on a désormais deux clients à convaincre : nos clients et nos futurs salariés. On travaille beaucoup pour répondre à leurs attentes », résume Adrien Bourdon-Feniou, le dirigeant d'Aegide International, une PME bordelaise de 25 salariés qui cherche à recruter dix personnes dans le conseil en santé, sécurité et environnement.

Enfin, plus concrètement, la Gironde continue de réunir près de la moitié des recrutements de cadres dans la région et l'ex-Aquitaine les deux tiers. Les métiers les plus recherchés par les recruteurs sont les même que l'an dernier : développement informatique, comptabilité, audit et expertise comptable, gestion de projets informatiques et représentation commerciale. Avec 20 % des recrutements, l'industrie reste sur-représentée dans la région par rapport à la moyenne nationale (13 %) tandis que les services sont sous-représentés (56 % contre 72 %).

Lire aussi« La RSE sera la révolution de 2023, les entreprises vont enfin y consacrer des budgets »

(*) Enquête téléphonique menée de novembre 2022 à janvier 2023 auprès de 8.000 entreprises en France dont 680 en Nouvelle-Aquitaine.