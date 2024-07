Football : les Girondins de Bordeaux relégués en National à titre conservatoire

[Article mis à jour le 10/07/24 à 9:30 avec précisions sur Fenway]

Le cercle vicieux entamé en 2018 avec la vente des Girondins par M6 aux fonds américains King Street - GACP pourrait à nouveau se transformer en véritable descente aux enfers pour le club aux six titres de champion de France. Déjà tombé en Ligue 2 en 2022 après l'arrivée aux commandes de Gérard Lopez un an plus tôt, le FCGB se trouve désormais rétrogradé en National, à titre conservatoire. Une nouvelle péripétie, qui rappelle les épisodes de l'été 2022 et qui pourrait être fatale si rien ne bouge dans les toutes prochaines semaines.

« Pas de surprise »

« Cette décision était attendue, il n'y a pas de surprise », a réagi une source proche des Girondins, qui se sont présentés devant le gendarme financier sans leur propriétaire Gerard Lopez mais avec trois représentants du groupe américain Fenway, intéressé par un rachat du club. « Le club fait appel de cette décision et dispose désormais du temps nécessaire pour finaliser l'une des options qui permettra de garantir le financement de la saison prochaine », ont réagi dans un communiqué les Girondins qui bénéficient d'un nouveau délai d'environ deux semaines (prochaine audience le 22 ou le 24 juillet).

Lors de leur première audition le 27 juin devant la DNCG, l'instance avait décidé « d'accorder un sursis à statuer » à l'encontre du FCGB en discussion alors avec un fonds d'investissement américain prêt à investir 100 millions d'euros sur six ans sous forme de dette. Cette piste a depuis été abandonnée.

« Légalement, on ne pouvait pas obtenir de deuxième sursis à statuer donc la DNCG était obligée de prononcer une relégation à titre conservatoire », a expliqué cette même source, en l'absence de l'argent nécessaire sur le compte pour financer la saison prochaine.

Discussions avec Fenway Sports Group

Les Girondins, qui ont annoncé faire appel de cette décision, vont ainsi bénéficier d'un délai de deux semaines pour finaliser la cession du club à Fenway Sports Group, spécialisé dans la gestion de clubs de sport et propriétaire notamment de Liverpool (Premier League). Fenway, cofondé par John Henry, à la fortune estimée à plus de 5 milliards de dollars, est un spécialiste dans la gestion de clubs de sport. Classé troisième des empires sportifs les plus valorisés au monde en 2024 selon Forbes, il est propriétaire des Penguins de Pittsburgh (NHL), des Red Sox de Boston (MLB) et de Liverpool (Premier League).

« Le projet de cession d'une part majoritaire du capital à Fenway Sports Group a été exposé ce matin à la DNCG en présence de ses représentants et nous travaillons, main dans la main avec eux, dans le cadre de la poursuite des négociations », ajoute le club.

L'arrivée d'investisseurs américains à Bordeaux réveille toutefois de mauvais souvenirs chez les supporters échaudés par l'épisode King Street - GACP (2018-2021) qui a précipité leur déclassement dans la hiérarchie du football français.

Un impact sur le plan sportif

Par la suite, il y a deux ans, lors de l'été 2022, le club avait déjà traversé des montagnes russes similaires avec une rétrogradation administrative prononcée début juillet par la DNCG avant d'être annulée par le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) puis la FFF (Fédération française de football) quelques semaines plus tard.

Cette fois, pour repartir en Ligue 2, Bordeaux doit apporter entre 30 et 40 millions d'euros d'ici sa prochaine audition pour figurer au coup d'envoi de la saison le 17 août prochain. Le temps presse car dans le scénario du pire, une rétrogradation confirmée enverrait le club au dépôt de bilan puisque la chute drastique de ses revenus le rendrait insolvable. Dans le meilleur des cas, la préparation sportive du club sera une nouvelle fois minée par ses turpitudes financières.

Les joueurs d'Albert Riera s'attèlent pour la reprise du championnat. Ils ont repris l'entraînement ce lundi au Haillan sans leurs internationaux malien Issouf Sissokho (qui prépare les JO), slovène Zan Vipotnik (vacances après l'Euro) et géorgien Zuriko Davitashvili, en passe de s'engager avec le promu Saint-Etienne pour six millions d'euros.