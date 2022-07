La FFF sauve les Girondins de Bordeaux en approuvant le maintien en Ligue 2

En validant ce mercredi 27 juillet l'avis consultatif rendu par le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) deux jours plus tôt, le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a acté officiellement le maintien du Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB) en Ligue 2. Le scénario du pire est donc écarté puisque la relégation administrative en National 1 était pour le FCGB synonyme de disparition. La relégation sportive en Ligue 2 du club bordelais, dirigé par Gérard Lopez, est un moindre mal qui peut même laisser espérer une remontée rapide du FCGB en Ligue 1.

Lire aussiGirondins de Bordeaux : la DNCG envoie les Marine et Blanc en enfer

Avec l'annulation de la relégation administrative du FCGB en National 1, la FFF a donc décidé de tenir compte des efforts de restructuration budgétaire réalisés par Gérard Lopez, pour la saison 2022-2023, contenus dans la dernière mouture présentée aux autorités du football professionnel. Son premier plan budgétaire pour le club, rejeté à la mi-juin par la DNCG, n'avait pas plus convaincu en appel devant le gendarme financier du football français malgré le feu vert du tribunal de commerce de Bordeaux, dont l'analyse excluait pourtant tout risque de défaut de paiement du club.

Lire aussiLe CNOSF rend un avis favorable au maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2

Dette réduite à 13,5 millions d'euros

Puis, avant d'affronter le CNOSF, le 21 juillet, le club de football avait réussi à faire homologuer par le tribunal de commerce le 19 juillet son dernier accord financier négocié avec ses deux créanciers : King Street et Fortress Investment Group. Avec notamment une dette réduite de 53 à 13,5 millions d'euros et un mercato d'été qui ne s'annonce peut-être pas aussi mal que certains croyaient, le FCGB a les moyens de ses ambitions.

Lire aussiGirondins de Bordeaux : un accord réduit la dette du club de 40 millions d'euros

Alors qu'il avait accordé une suspension du loyer d'occupation du stade Matmut Atlantique il y a quelques semaines, le président de Bordeaux métropole Alain Anziani a accueilli la nouvelle avec beaucoup de soulagement :

"C'est enfin une excellente nouvelle. Les Girondins de Bordeaux sont sauvés. Tous ceux qui se sont mobilisés par parvenir à ce résultat doivent en être remerciés. C'est une victoire collective", a réagi Alain Anziani par communiqué.

Le club n'a aucun intérêt à jouer profil bas dans ce championnat de Ligue 2 dont il va devenir une figure de proue face à ses adversaires, avec un nouvel objectif optimal : remonter en Ligue 1 dès la saison 2023-2024. Mais peut-il y parvenir ?

La question mérite d'être posée. D'autant que malgré des partenaires américains très puissants, l'engagement financier à long terme de ces derniers -qui découvrent le monde du football professionnel européen auprès du FCGB- ne semble pas encore franchement établi. Cela pourrait peut-être changer mais King Street et Fortress Investment Group étant des « hedge fund » (fonds spéculatif) il est encore difficile d'y croire.

Le patron controversé du Football Club des Girondins de Bordeaux

Gérard Lopez, nouveau patron depuis l'an dernier du FCGB, a eu le temps de faire la démonstration de sa capacité à rebondir et à trouver du cash. Cet homme d'affaires hispano-luxembourgeois, qui a laissé des souvenirs mitigés après son passage au LOSC, a de nombreux détracteurs, qui stigmatisent sa gestion de deux autres clubs de football professionnel dont il est propriétaire : le Royal Excel de Mouscron (Belgique), mis en faillite en mai 2022, et le Boavista FC, à Porto (Portugal), qui connait des difficultés financières récurrentes. Mais les Marine et Blanc pourront eux s'inspirer de leurs illustres prédécesseurs des années 1990.

Relégué administrativement par la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion), déjà à cause d'un budget jugé trop faible, lors de la saison 1991-1992 (il s'agissait alors de la 2e division), les Girondins de Bordeaux avaient rapidement retrouvé l'élite en s'imposant comme champion de France dans cette D2. Financièrement appuyés par Alain Afflelou, coachés par Alain Courbis, avec des joueurs maison comme Christophe Dugarry et Bixente Lizarazu, les Girondins sont passés en D2 comme on traverse une nappe de brume légère en voiture, sans s'en rendre vraiment compte.

En 1991-1992, relégué en D2 le club en devient le champion

L'arrivée à l'été 1992 de Zinédine Zidane, va faire émerger l'éclatant triangle magique bordelais, avec Dugarry-Lizarazu-Zidane, qui mènera le club jusqu'en finale de la coupe de l'UEFA en 1996 contre le Bayern de Munich. Si le club bavarois remporte la finale, le FCGB aura parfaitement réussi son rebond depuis la D2. Le FCGB sera-t-il à nouveau champion de France de la Ligue 2 à l'issue de la saison 2022-2023 ? La quête débute ce samedi avec l'ouverture du championnat contre Valenciennes. Clin d'œil de l'histoire, c'est face à Valenciennes que les Girondins avaient obtenu le titre de champion de D2 en 1992.

Lire aussiGirondins de Bordeaux : un accord réduit la dette du club de 40 millions d'euros