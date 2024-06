Xavier Daval en est persuadé, « si l'industrie automobile a été l'industrie du 20e siècle, l'industrie solaire sera celle du 21e siècle. » Et c'est par un constat que le vice-président du Syndicat des énergies renouvelables (SER) a débuté sa démonstration à l'occasion de la première édition du Bordeaux Solar Summit le 25 juin à Bordeaux.

« Le charbon, la vapeur, puis le pétrole ont permis de changer la donne. Mais tout va s'arrêter pour cause de panne d'essence ou de surchauffe ! Aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge. Il y a une prise de conscience mais cela ne suffit pas. Nous avons tous envie d'une méthode douce, mais la transition va être violente. Il faut décarboner et tout décarboner. A partir de là, il m'est apparu que le solaire était une solution pour aller dans la direction de la décarbonation », explique Xavier Daval.

Si, à ce stade, seul 6 % de l'énergie électrique vient du solaire, Xavier Daval voit dans le solaire un gros potentiel. « C'est la première source d'énergie primaire au monde », rappelle-t-il avant de préciser, carte de la planète à l'appui, que « là où il y a le plus d'habitants, il y a le plus de soleil. » Par ailleurs, « si l'on compare les meilleurs et les plus mauvais projets, le rapport de productible est faible. Le projet chilien produit 3,3 fois plus d'électricité que le projet finlandais. C'est unique. Or si chacun a la même quantité d'énergie, il n'y pas plus de tension entre voisins. Le solaire est donc aussi signe de paix. »

La moins chère des solutions

En s'appuyant sur un rapport de I'Agence internationale de l'énergie, Xavier Daval prédit une courbe en S pour le solaire. « Ça commence doucement puis ça s'emballe et le solaire prend les parts de marché des autres énergie. Et à la fin, en 2040, le solaire sera devenu non pas le premier vecteur électrique mais le premier vecteur énergétique ! La messe est dite : cette industrie du solaire sera plus grosse que ce qu'est aujourd'hui l'industrie du pétrole. » Cet emballement, il l'explique : « le solaire est la moins chère des solutions pour produire de l'électricité quel que soit l'endroit où l'on se trouve. »

Et « ce tsunami n'est pas une menace, il est une opportunité. Il est une chance pour la planète et une chance économique pour tous les Français qui vont partir dans cette industrie. » Et de rappeler au passage que « Photowatt est la marque de panneaux solaires la plus vieille au monde et elle est française ! Il y a eu quelques pionniers et de nouvelles entreprises qui montent. Nous allons être des champions de l'installation et de la fabrication. Et en reliant l'amont et l'aval, nous aurons tout gagné et la France pourra pleinement sa part dans cette aventure ! »

