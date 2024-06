Un nouveau binôme chevronné au volant de GT Logistics

On ne remplace pas Eric Sarrat, on lui succède du mieux qu'on peut. C'est un peu la ligne directrice qui anime Frédéric Ruppli, président de GT Logistics depuis un an, et Jérôme Gasquet, directeur général depuis le début de l'année. Quelques semaines après le décès d'Eric Sarrat, le dirigeant historique de l'entreprise depuis 1976, le nouveau duo au volant de l'ETI girondine a précisé ses intentions avant la présentation prévue en fin d'année du plan stratégique à l'horizon 2030. Et chacun a un rôle bien défini. Frédéric Ruppli, qui affiche une riche carrière d'investisseur et accompagne GT Logistics depuis 2007, s'inscrit dans le temps long tandis que Jérôme Gasquet, passé notamment par les directions de Danone Boissons et Geodis et une première mission chez GT Logistics en 2020-2021, est là pour deux ans. Ce manager de transition préparer le terrain pour le ou la future directrice générale.

Et l'entreprise de plus de 1.400 salariés, qui gère des sites logistiques pour une cinquantaine de clients industriels dans toute la France, ne devrait pas changer d'échelle dans les années qui viennent. « GT Logistics c'est une croissance d'environ 7 % par an, nous ne chercherons pas la croissance pour la croissance et il n'y a pas de plan à l'international », explique Frédéric Ruppli. « L'enjeu c'est la satisfaction continue de nos clients, notamment en ayant une approche territoriale qui offre plus de sécurité à nos clients et plus d'opportunités à nos salariés » L'ETI a réalisé 107 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 pour 10 % de résultat net avant impôt et elle s'est même permise, pour la première fois, de ne pas renouveler l'un de ses clients, faute de perspectives suffisantes de rentabilité.

Lire aussiPourquoi la logistique du vin est en plein essor malgré la crise viticole

Une feuille de route climat

Le logisticien girondin opère des sites pour les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense, de l'énergie ou encore de la sidérurgie. « La moitié des sites que nous gérons nous sont confiés depuis plus de huit ans, ce qui démontre une certaine satisfaction de nos clients », souligne Jérôme Gasquet. « Aujourd'hui, nous sommes un généraliste de l'industrie, faut-il devenir un multi-spécialiste ? Faut-il aller davantage vers l'énergie et notamment sur l'éolien ? Ce sont des questions que nous allons devoir trancher. »

D'autant que l'autre gros chantier du moment c'est l'élaboration d'une feuille de route climat qui doit être présentée dans le courant du mois. « L'objectif est d'intégrer tous les impacts de notre activité sur le climat et la biodiversité et de décider de ce qu'on veut mesurer mais aussi de ce qu'on sait mesurer », précise Frédéric Ruppli alors que GT Logistics est membre de la Convention des entreprises pour le climat (CEC). Mais il n'est pas non plus question d'abandonner le secteur pétrolier ni de renverser la table. Tout simplement parce que le marché ne le permet pas, estime Jérôme Gasquet :« Beaucoup de donneurs d'ordre parlent de transition écologique mais, malgré toutes leurs ambitions, c'est toujours le critère du prix qui pèse le plus dans leurs décisions... »

Lire aussiTrois questions sur la Convention des entreprises pour le climat en Nouvelle-Aquitaine