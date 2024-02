Le projet logistique de PRD fait son retour en Gironde, toujours en zone humide

Une plateforme logistique en pleine forêt des Landes. Pour le promoteur PRD, le projet est plus que jamais d'actualité. Quatre ans après avoir suscité l'opposition des habitants et le réticence des services de l'État, l'aménageur propose une nouvelle version de son infrastructure. Au programme : réduction de l'emprise foncière et amélioration des compensations environnementales.

Ainsi l'ont révélé Sud Ouest et Le Bélinétois le 26 janvier. Contactés par La Tribune, les services techniques de la Communauté de communes du Val de Leyre confirment les contours de la nouvelle mouture présentée par PRD aux élus début décembre. « La superficie de la plateforme logistique a été revue à la baisse, nous passons de 73.000 à 53.000 m2 de bâtiments, soit 30 % de moins, indique-t-on. Le projet a été revu au regard des observations émises par les services de l'état et pour être amélioré du point de vue environnemental. »

Réindustrialisation et panneaux solaires

La structure initialement prévue s'étendait sur plus de 70.000 m2 et avait fait circuler les grands noms du e-commerce dans les bouches de Belin-Béliet, cette commune girondine limitrophe des Landes traversée par l'A 63. Projet d'artificialisation XXL sur les terres de Cdiscount, dont les entrepôts se situent à moins de 30 kilomètres, et au cœur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Un dossier daté au regard des enjeux de biodiversité mais qui prétend pourtant à l'immanquable autorisation environnementale : si la loi interdit l'artificialisation sur plus de 10.000 m2, une exception existe pour les seules plateformes logistiques.

Pour convaincre les services instructeurs de l'État, PRD, qui s'exprime par la voix des élus locaux, joue sur l'adéquation de ses desseins avec les nouvelles politiques industrielles nationales. « L'implantation de la plateforme à Belin-Béliet concourrait indiscutablement au processus de réindustrialisation du pays, expose Blandine Sarrazin, vice-présidente au développement économique de la communauté de communes du Val de l'Eyre. Les emplois recrutés localement [entre 150 et 350 promis, ndlr] éviteront de nombreux déplacements pendulaires. Ce projet permettra d'accompagner le développement des entreprises endogènes pour maintenir un tissu industriel et des emplois diversifiés sur le territoire. »

Axe logistique et stratégique Le cœur de l'activité logistique du Sud-Ouest se concentre au sud de Bordeaux, entre le e-commerce avec Cdiscount, la distribution alimentaire avec Lidl et Aldi ainsi que les flux de colis avec le site Colissimo de La Poste. Une place stratégique entre Paris et l'Espagne qui attire les vélléités des promoteurs. Situées juste en-dehors de l'agglomération bordelaise, ces plateformes se développent sans être contraintes par les politiques de sobriété foncière de Bordeaux Métropole.

Le promoteur joue également la carte énergétique puisqu'il souhaite installer 20.000 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture. Et brandit aussi le volet environnemental, alors que la construction détruirait une zone humide remarquable, via la restauration de lagunes sur la commune voisine de Saint-Magne. Le synonyme d'une « amélioration indéniable et concrète du milieu » selon les élus favorables au projet.

L'opposition de retour

Et pourtant, le retour du dossier ne fait pas l'unanimité dans les cinq communes de la collectivité. « On agite un mirage et en plus le nombre d'emplois ne sera pas au rendez-vous. Nous nous faisons tromper par des beaux parleurs qui ont identifié un terrain en or pour leur business. Notre territoire vaut mieux que des tromperies. On va même jusqu'à nous demander de brader ce foncier. J'ai le sentiment qu'on se fait plumer financièrement et écologiquement », s'oppose un conseiller communautaire.

Malgré quatre vote contre et quatre abstentions, le conseil communautaire a acté la promesse de ventre entre la commune de Belin-Béliet et l'intercommunalité de 15,5 ha de terrains sur la zone d'activité économique et en zone humide pour un prix de 6 euros par m2. Et ce, à la veille de la journée mondiale des zones humides qui a lieu ce 2 février. Pour les opposants locaux à la plateforme logistique, la nouvelle version n'est pas plus convaincante que la précédente.

« La plateforme reste gigantesque, ça ne fait que deux hectares de moins impactés sur la zone humide », pointe Annie Montrichard, agricultrice dont la ferme se situe face à la zone d'activités. La mobilisation redémarre donc, presque quatre ans après que la Région Nouvelle-Aquitaine a voté une motion contre l'implantation de la structure en sud Gironde. PRD, qui n'a pas répondu à notre sollicitation, va quant à lui travailler au dépôt d'une demande permis de construire et d'autorisation environnementale auprès des services de l'État.