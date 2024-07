Le monde du vin pris dans le brouillard politique des législatives

La colère agricole du début d'année 2024 n'a pas disparu, loin s'en faut. Et la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs et la Coordination rurale viennent d'appeler les nouveaux députés à remettre rapidement à l'ordre du jour « les travaux législatifs et réglementaires en cours » avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Une séquence politique débutée le 9 juin et qui pourrait durer encore quelques semaines voire quelques mois compte tenu de la fragmentation inédite de l'hémicycle. D'autant plus que les deux députés Anne-Laure Babault (Modem, Charente-Maritime) et Alexis Izard (Ensemble, Essonne) qui pilotaient la mission parlementaire sur l'adaptation des lois Egalim ont été contraints de se désister pour faire barrage au Rassemblement national. Au centre des préoccupations des vignobles de Bordeaux et d'ailleurs : la rémunération juste du producteur.

Lire aussiRevenus des agriculteurs : ce que proposait la mission parlementaire... avant la dissolution

Quel avenir pour le contrat de filière ?

« De fait, l'activité législative sur les lois Egalim est interrompue et je ne peux pas vous dire qui sera notre interlocuteur au ministère de l'Agriculture sur l'élaboration d'un contrat de filière. Cela décale mécaniquement le calendrier de nos travaux », réagit Bernard Farges, le vice-président du CIVB (Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux). Celui qui préside aussi le CNIV (Comité national des interprofessions des vins) a d'ailleurs écrit à Emmanuel Macron dès le 17 juin pour alerter le chef de l'État sur « ces prix très bas qui entraînent une dévalorisation continue et une perte progressive de l'attractivité de la filière vitivinicole » et demander que le travail d'amélioration des loi Egalim ne passe pas à la trappe après les élections législatives.

« J'ai appuyé ce courrier en tant que président de l'interprofession bordelaise », ajoute Allan Sichel, le président du CIVB, qui a, à nouveau, dénoncé lors de l'assemblée générale du 8 juillet « des transactions à des prix inadmissibles avec des conséquences dramatiques sur les vignerons qui ne peuvent pas vivre décemment de leur travail ». Si le vignoble bordelais a déjà arraché 8.000 hectares, d'autres territoires se posent aussi sérieusement la question. Selon une enquête menée le mois dernier, près de 25.000 hectares de vignes pourraient être rapidement arrachés dans toute la France en contrepartie d'une aide financière de l'État.

Lire aussiVins : après l'arrachage, le désarroi persistant des viticulteurs bordelais

Dans le Bordelais, l'ensemble de chaîne de valeur - du vigneron à la grande distribution - s'est accordée le 8 avril dernier sur la nécessité de travailler à l'élaboration d'un contrat de filière plus rémunérateur pour les vignerons. « On est dans l'attente de voir ce qu'il va se passer mais toutes les dispositions ne passent pas nécessairement par la loi et nos travaux se poursuivent autour de quatre axes », fait valoir Allan Sichel. « Garantir le revenu du producteur dans le cadre du contrat amont qui le lie au premier acheteur ; sécuriser l'élaboration et la diffusion des indicateurs de coûts de production ou de prix de marché ; NDLR.] ; adapter les textes Egalim aux réalités et pratiques de chaque filière et sécuriser le contrat aval entre le premier acheteur et le distributeur. » Autant de demandes reprises et défendues par le CNIV au niveau national. Mais tout cela va prendre du temps et plus que prévu alors que l'objectif initial était d'avoir un impact dès les négociations commerciales de la récolte 2024.

L'État réaffirme son soutien malgré les aléas politiques

« Nous avons beaucoup de déception par rapport au calendrier qui prend du retard mais nous avons aussi confiance parce que toutes les forces politiques se positionnent en faveur d'une rémunération plus juste des producteurs », relativise Stéphane Gabard, le président du Syndicat des Bordeaux et Bordeaux supérieur. « Le problème c'est que chaque jour qui passe, c'est un jour de difficultés en plus pour les vignerons et leur trésorerie... » Présent à l'assemblée général du CIVB, Étienne Guyot, le préfet de Nouvelle-Aquitaine, a voulu rassurer en insistant sur le rôle de l'État aux côtés de la filière vitivinicole : « Il est important que ces travaux se poursuivent et trouvent prochainement leur concrétisation, a-t-il réaffirmé. Il y a le contexte politique actuel mais il y a aussi la permanence et la continuité des services de l'État qui restent particulièrement mobilisés dans cette période de transition. »

C'est notamment le cas sur le plan d'arrachage. À date, sur les 1.200 dossiers déposés, seuls 200 représentant plus de 1.300 hectares de vignes ont été contrôlés et sont payés ou en cours de paiement pour environ 8 millions d'euros. Au total, le plan doit concerner autour de 8.000 hectares et la date butoir a été décalée au 31 juillet 2024 pour tenir compte des aléas climatiques du premier semestre. Une deuxième vague a été ouverte jusqu'au 31 mars 2025 pour viser un millier d'hectares supplémentaires. Par ailleurs, le fonds national d'urgence viticulture a déjà permis de verser 11,4 millions d'euros à 1.800 vignerons girondins tandis que 50 millions d'euros sont venus aider 1.100 producteurs dans le cadre du plan national de distillation des surplus.