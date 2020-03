Forum Santé Inovation 2020 : rendez-vous le 5 mai à Bordeaux

Chaque année, près de 400 professionnels participent à ce rendez-vous permettant un tour d'horizon complet des dernières innovations et des enjeux économiques de la filière santé et e-santé. Cette 4e édition du Forum Santé Innovation se tiendra le mardi 5 mai 2020 à l'Institut culturel Bernard Magrez, à Bordeaux. Organisée par La Tribune, en partenariat avec le laboratoire Roche, et avec le soutien du cluster régional TIC-Santé, de l'Alliance innovation santé Nouvelle-Aquitaine (Allis-NA) et de l'Agence de développement et d'innovation régionale (ADI), cette matinée abordera les thématiques suivantes :

Le digital au service de la prévention et de la prise en charge du bien-être et de la santé

Innovations dans la prise en charge des patients hors les murs, dont les Ehpad

Tendances et enjeux des rachats massifs des entreprises dans le secteur de la e-santé

Le cannabis comme outil thérapeutique.

Un Village des startups présentera les jeunes pousses innovantes de Nouvelle-Aquitaine dans le secteur de la santé.

Le programme complet sera dévoilé dans quelques semaines mais les inscriptions pour assister à l'événement sont d'ores-et-déjà ouvertes.

Forum Santé Innovation 2020, mercredi 5 mai à l'Institut culturel Bernard Magrez à Bordeaux, de 8h30 à 13h. Entrée libre mais inscription préalable obligatoire.