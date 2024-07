Girondins de Bordeaux : le projet de rachat tombe à l'eau au plus mauvais moment

« Le FC Girondins de Bordeaux et son actionnaire ont été informés par Fenway Sports Group de sa volonté de ne pas donner suite aux discussions entamées ces dernières semaines en vue du rachat du club », annonce le club de football de Ligue 2 ce mardi 16 juillet, sept jours après sa rétrogradation en championnat de National prononcée à titre conservatoire faute de garanties financières suffisantes.

Ces négociations avec un gros acteur américain faisaient pourtant office de solution de la dernière chance alors que les dirigeants des Girondins seront à nouveau entendus par la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion), le gendarme financier du football tricolore, le 23 ou le 24 juillet. « À l'issue de discussions approfondies et constructives avec toutes les parties prenantes, Fenway Sports Group a pris la décision de ne pas poursuivre l'acquisition du FC Girondins de Bordeaux », confirme également le fonds déjà propriétaire des Penguins de Pittsburgh (NHL), des Red Sox de Boston (MLB) et de Liverpool (Premier League).



Pour expliquer ce revirement soudain du fonds américain, la direction du FCGB invoque « notamment le coût important du stade dans les années à venir, mais aussi le contexte économique général du football français » alors que les droits de diffusion sont en nette baisse pour la saison prochaine et les suivantes après l'accord de dernière minute scellé avec DAZN et Bein Sport ce weekend.

« Le Club et son actionnaire mettent désormais toute leur énergie à la finalisation d'un plan de financement pour la saison 2024/2025 en vue de l'audition d'appel » prévue le 23 ou le 24 juillet. Mais pour convaincre la DNCG de les maintenir en Ligue 2, le club bordelais et son propriétaire Gérard Lopez doivent être en mesure de trouver une quarantaine de millions d'euros pour équilibrer le budget. À défaut, la rétrogradation en championnat de National, qui correspond à la 3e division, devrait être confirmée, emportant le club dans une période périlleuse. Avec un effondrement de ses recettes, le FCGB se retrouverait en effet insolvable et se dirigerait vers le dépôt de bilan.



Il y a deux ans, lors de l'été 2022, le club avait déjà traversé des montagnes russes similaires avec une rétrogradation administrative prononcée début juillet par la DNCG avant d'être annulée in extremis par le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) puis la FFF (Fédération française de football) quelques semaines plus tard.



Le coup d'envoi de la saison 2024/2025 de Ligue 2 sera donné le 17 août prochain.