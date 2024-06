Construction : « Le confort d'été est devenu un argument pour les éco-matériaux »

LA TRIBUNE - Les petites entreprises du bâtiment souffrent-elles de la crise de la construction neuve ?



Emmanuel MESMIN, trésorier de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la Vienne - On la subit et on a de l'inquiétude. Le marché est encore là sur la rénovation, même si on a une baisse des chantiers de l'ordre de -1 % sur le premier trimestre 2024 contre +3 % l'an dernier. Comme le neuf dégringole, les grandes entreprises viennent davantage sur le marché de la rénovation donc il y a plus de concurrence. Mais nous avons toujours un volume d'activité important : les entreprises du bâtiment ont une visibilité de 74 jours de travaux en moyenne, dans nos structures qui utilisent les éco-matériaux nous avons quinze jours de plus. Malgré les difficultés du contexte économique, le besoin sur la rénovation est toujours très fort.

Le coût plus élevé de vos matériaux est-il un frein ?

Non, ce n'est pas un frein. Je suis plus cher qu'une entreprise traditionnelle, mes clients le savent dès le départ. Mais il faut faire la différence entre le prix et le coût. Au niveau du coût de revient, si on l'étale sur plusieurs années, on est moins cher. Sur le sujet de la correction thermique, si on compare le chaux-chanvre à la laine de verre, on est sensiblement sur les mêmes prix. Il faut aussi mettre ça en regard de la qualité de l'air que peuvent générer ces éco-matériaux. Le fait d'avoir des peintures neutres en COV [composés organiques volatils, ndlr] ou des murs perspirants apporte un gain de confort dans le bâtiment. Aujourd'hui on parle énormément du confort d'été car nous permettons de rafraîchir les maisons qu'on isole. Le confort d'été est devenu un vrai argument commercial pour les éco-matériaux. Pourtant, les aides de Ma Prime rénov' ne sont pas adaptées car elles sont dirigées uniquement sur la résistance thermique hivernale des bâtiments. Au niveau du crédit, les banques ne prennent pas non plus en compte les économies d'énergie induites par un investissement dans les éco-matériaux.

Comptez-vous sur la commande publique ?

On fait tout pour que nos artisans répondent à la commande publique mais je ne sais pas s'ils veulent vraiment y aller. On se considère comme petits, il n'y a pas de grosse entreprise dans les éco-matériaux. Pour une entreprise de maçonnerie de quatre salariés, c'est difficile de se positionner sur un appel d'offre. Quand le chantier comporte une partie spécifique sur du chaux-chanvre par exemple, on demande à ce qu'un lot spécial soit constitué dans les appels d'offre. Dans ce cas, on pourrait procéder à un groupement momentané d'entreprises pour y répondre.

Le secteur du bâtiment connaît des tensions de main d'œuvre. Comment travaillez-vous sur la formation ?

Plus il y aura de monde, plus les coûts baisseront. On se pose la question de comment attirer des nouveaux applicateurs d'éco-matériaux. On a conduit des journées découverte, on a introduit des thématiques dans les sections professionnelles, que ce soit en maçonnerie, en peinture, en plâtrerie. Mais ça prend difficilement. Tant que ça ne se généralise pas, on passe pour des marginaux.

