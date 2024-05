L'avenir des friches industrielles de Blanquefort se précise

Créée en 1963, la zone industrielle de Blanquefort s'étend sur 300 hectares au nord de l'agglomération bordelaise. Elle a évolué au gré des hauts et des bas de l'industrie automobile avec l'implantation de Ford en 1973 puis son départ en 2019 supprimant 849 emplois. L'enjeu pour les élus locaux est désormais de reconvertir ce site, ou plutôt ces sites, tout en conservant leur vocation industrielle. Et l'inauguration en grande pompe ce jeudi 30 mai de l'usine de piles à hydrogène de l'entreprise bordelaise HDF Energy constitue un premier jalon significatif et concret.

Ce bâtiment de 7.000 m2 est situé sur une parcelle de quatre hectares dont un hectare de zone humide. Les lignes de production seront testées et rodées jusqu'à la mi-2025, date à laquelle les premières piles sortiront de l'usine avec une centaine d'emplois à la clé. Ces piles à hydrogène de forte puissance, jusqu'à 1,5 MW, visent le marché de la production d'électricité verte pour les réseaux, notamment au travers des centrales Renewstable, et également celui de la mobilité lourde décarbonée, tels que les trains et les navires. En rythme de croisière, l'usine pourrait fabriquer 80 piles par an, chacune composée de 10.000 pièces.



L'avenir du reste du terrains des circuits, qui compte au total près de 13 hectares et est géré en direct par Bordeaux Métropole, doit faire prochainement l'objet d'une concertation publique dédiée. HDF Energy a d'ores et déjà exprimé des velléités pour s'y agrandir et pour porter son emprise industrielle jusqu'à 12.000 m2 et plusieurs centaines d'emplois.

Une concertation sur les futurs terrains d'Axtom

Non loin de ces terrains, et des bâtiments de l'usine MMT-B (ex-Magna) qui a déjà entamé sa diversification industrielle, c'est un ensemble foncier de 50 hectares qui devrait passer entre les mains de l'aménageur Axtom. Après la promesse de vente signée il y a un an, la vente devrait être bouclée d'ici la fin 2025, une fois les travaux de dépollution achevés, d'ici fin 2024, et les autorisations d'urbanisme et environnementales validées.

Il s'agir de créer environ 250.000 m2 de surface de plancher pour des activités surtout industrielles (140.000 m2) et artisanales (64.000 m2) mais aussi des services et bureaux (47.000 m2). Ce concept de « village industriel » porté par Axtom a fait l'objet d'une concertation préalable au mois d'avril, avec notamment une réunion publique le 9 avril. « Cette rencontre s'est bien passée, il y a notamment a eu des questions sur les matériaux utilisés, sur les modalités de commercialisation et sur les espaces verts », indique Véronique Ferreira, la maire de Blanquefort.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. En rouge, le périmètre de l'opération pilotée par Axtom. Le W, à l'ouest, correspond aux terrains des circuits sur lequel est implanté HDF Energy. Entre les deux se trouve l'usine MMT-B (ex Magna) (crédits : Axtom).

Un comité d'agrément associant Axtom et les élus locaux validera le choix des entreprises souhaitant s'implanter sur place avec une logique, a priori, de non spécialisation sur une filière donnée. Il pourrait y être question d'hydrogène, de bois, d'agroalimentaire, de santé, de batteries ou encore de chimie. « Le modèle économique de ce projet est construit sur la cession de bâtiments clefs en mains. Nous proposerons toutes les granulométries : depuis la cellule de 150 m² jusqu'au site clés en main de 40.000 m2, tant à la location qu'à la vente », précise Axtom, qui évoque une enveloppe d'investissement de dix millions d'euros. Le site vient d'ailleurs d'être retenu par l'État dans la liste des 55 sites industriels clés en main.



L'aménageur promet la création ou implantation de 2.500 emplois, l'installation de 100.000 m2 de panneaux solaires et de 210.000 m2 d'espaces verts. Le permis d'aménager devrait intervenir fin 2025, démarrage des travaux courant 2026 et la livraison des opérations au second semestre 2027. « C'est un aboutissement très positif par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années », réagit Patrick Bobet, le maire du Bouscat et conseiller métropolitain en charge du dossier.