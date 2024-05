HDF Energy coupe le ruban de son usine de piles à hydrogène et décroche un financement européen

« Il ne faut pas fait preuve d'impatience vis-à-vis de l'hydrogène. Les acteurs se déploient, tout ne se fait pas en deux ans, c'est parfaitement normal ! », a lancé d'entrée Damien Havard, le fondateur et PDG d'HDF Energy, lors de l'inauguration de son usine de piles à hydrogène, jeudi 31 mai 2024. Une manière de rassurer alors que la filière hydrogène est en plein doutes politiques et techniques après l'euphorie de 2022 née de la guerre en Ukraine. Le volume de projets réellement engagés reste en effet très en deçà des objectifs fixés à l'époque par Paris et Bruxelles.

Lire aussiHydrogène : la grande désillusion ?

« Comme toute technologie émergente, l'hydrogène n'avance peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait mais la volonté politique, les fonds et bien-sûr la volonté et la capacité des industriels sont là ! Cette inauguration d'un projet industriel privé en est la meilleure preuve », tient également à rassurer la députée Pascale Boyer (Hautes-Alpes, Renaissance). La présidente du groupe d'études « nouvelles énergies vertes et hydrogène » de l'Assemblée nationale a fait le déplacement en Gironde pour assister à la coupe du ruban de cette usine de 7.000 m2 située à Blanquefort, près de Bordeaux. Et, pour le coup, HDF Energy n'a pas traîné avec un chantier mené en seulement 14 mois pour un investissement de 20 millions d'euros.

Réindustrialisation et transition énergétique

La silhouette scintillante de cette nouvelle usine, dessinée par les architectes du cabinet Patriarche, marque les esprits. « Ce bâtiment très lumineux et recouvert de panneaux solaires reflète à la fois l'industrie et la modernité », souligne Damien Havard.

Damien Havard et Hanane El Hamraoui, les dirigeants d'HDF Energy, entourés de Christine Bost (Bordeaux Métropole), Véronique Ferreira (Blanquefort), Alain Rousset (Région Nouvelle-Aquitaine), Alain Cazabonne (sénateur de la Gironde) et Pascale Boyer (députée des Hautes-Alpes), jeudi 31 mai 2024 lors de l'inauguration de l'usine (crédits : Agence APPA).

Le site a été inauguré en présence de plusieurs centaines de personnes dont les 150 salariés, des fournisseurs et partenaires et de nombreux élus locaux pour qui ce projet incarne à merveille réindustrialisation et décarbonation de l'économie. Qui plus est sur une friche industrielle marquée par le choc du départ de Ford en février 2019 qui avait laissé 850 salariés sur le carreau. « Sur ce site, on voulait de l'industrie concrète et opérationnelle, de la production. Nous nous sommes battus avec la Région et la Métropole et nous sommes très fiers d'y accueillir aujourd'hui un industriel local qui se développe sur son territoire », a salué Véronique Ferreira, la maire de Blanquefort.

Lire aussiL'avenir des friches industrielles de Blanquefort se précise

L'usine est encore vide mais des lignes de production y seront bientôt installées avant d'être testées et rodées jusqu'à la mi-2025, date à laquelle les premières piles sortiront de l'usine avec une centaine d'emplois à la clé. Au total, neuf lignes de production et un site de test sont prévus pour une capacité de production de 100 MW/an avant une montée en puissance qui doit porter l'usine vers un objectif de 1 GW/an à l'horizon 2030.

Ces piles à hydrogène de forte puissance, dont la fabrication constitue une première mondiale selon l'entreprise, sont destinées à trois applications principales. La première c'est la décarbonation des réseaux électriques en servant de stockage d'électricité, dans le cadre de centrales solaires associant production d'électricité renouvelable et stockage sous forme d'hydrogène vert.

Une fois assemblée, une pile à forte puissance loge dans un conteneur maritime (crédits : Agence APPA).

Le second marché est celui de la décarbonation du transport ferroviaire, et particulièrement de la remotorisation à l'hydrogène des locomotives des trains de marchandises. Un segment qui offre d'importantes perspectives de développement en Australie et aux Etats-Unis mais aussi en Europe. Enfin, le troisième marché ciblé par HDF Energy est celui du transport maritime, lui-aussi, soumis à des objectifs de décarbonation.

Lire aussiTout comprendre sur les piles à hydrogène fabriquées par HDF Energy à Blanquefort

Un financement européen conséquent

« Depuis 2012, nous avons validé les étapes commerciales et techniques de notre développement. Maintenant, nous sommes entrés dans l'étape industrielle avec cette usine et avec la notification du financement PIEEC (projets importants d'intérêt européen commun) qui nous permet d'aller viser ces trois marchés », explique Damien Havard, déjà soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et l'Etat. Le montant alloué à HDF Energy n'est pas encore connu mais les enveloppes de ce programme européen se chiffrent en général en plusieurs dizaines de millions d'euros. L'an dernier, l'entreprise McPhy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène, a ainsi reçu une subvention de 114 millions d'euros.

De quoi conforter les ambitions d'HDF Energy qui est passée en quatre ans d'une PME de 20 salariés à une société cotée en bourse employant 150 salariés de 37 nationalités installés aux quatre coins de la planète. « Notre vraie valeur c'est d'être à la fois un acteur mondial de premier rang de l'hydrogène et un fabricant industriel de piles à combustible à forte puissance », résume le dirigeant.

Lire aussiAvec les chercheurs d'hydrogène blanc dans le sous-sol pyrénéen