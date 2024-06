Voitures électriques : Greenspot réunit 30 millions d'euros pour installer 10.000 bornes de recharge dans les villes moyennes

« En réalité nous sommes des pompistes de KWh, c'est comme cela qu'il faut nous voir ! », résume Pierre Siu, le cofondateur et président de Greenspot. Cette petite entreprise bordelaise fondée en 2016 n'est ni un fabricant, ni un installateur mais un intégrateur de points de recharge électrique : « On assure le conseil, le suivi des travaux, la mise en service et l'exploitation de la borne de recharge de nos clients et désormais en compte propre », poursuit le dirigeant qui avait peu fait parler de lui depuis la première levée d'un million d'euros bouclée en 2018. Mais six ans plus tard, l'entreprise de sept salariés exploite déjà « un millier de points de charge en France, dont 40 % en Nouvelle-Aquitaine » pour un peu moins d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais surtout elle vient de se donner les moyens de nourrir de grandes ambitions sur le marché de la mobilité électrique avec une approche résolument frugale et territoriale.

Cibler les villes moyennes

Greenspot annonce ainsi, ce mardi 25 juin, un tour de table de 30 millions d'euros auprès du fonds d'investissement breton Epopée Gestion, via son véhicule Epopée Infra Climat I, et du fonds d'investissement occitan OCCTE, via son véhicule Occigen. « De quoi déployer 8.500 bornes de recharge d'ici 2030 dans des sites ouverts au public dans le tissu urbain et périurbain des villes moyennes », déroule Pierre Siu. « Ces territoires ont moins de transports en commun mais restent pourtant un peu délaissés par les mobilités électriques. Nous y avons identifié un fort potentiel de marché ! » La startup bordelaise, qui s'approche de la rentabilité, est appelée à changer de dimension puisqu'elle annonce un objectif de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2030 avec un effectif d'une centaine de personnes et un parc de près de 10.000 points de charge.

Ce positionnement atypique est une forme de pari sur l'avenir puisque si les villes moyennes manquent de points de charges c'est aussi parce qu'elles sont jugées moins rentables ou prioritaires que d'autres territoires par les acteurs du marché. « Nous avons mené une cartographie fine des besoins et nous sommes convaincus qu'il y a bel et bien un marché dans les zones commerciales périphériques comme dans les supermarchés de centre-ville avec deux ou trois bornes à chaque fois », appuie Emmanuel Walliser, directeur infrastructures et climat chez Epopée Gestion.

Des coûts de développement faibles

C'est précisément l'une des cartes jouées par Greenspot : déployer des points de charge en petits nombres et de puissance modérée. « Nous visons des charges sur des lieux de destination des clients où il n'y pas besoin des bornes à charge ultra-rapide que l'on trouve notamment sur les aires d'autoroute. Le design et la puissance des bornes mais aussi la concessions sont donc moins chères et aboutissent à des coûts de déploiement divisés par trois ou quatre », illustre Pierre Siu.

Car si avec 30 millions d'euros Greenspot se dote de moyens considérables, d'autres concurrents ont déjà levé dix fois plus ces derniers mois dont Electra (304 millions d'euros en janvier) et Driveco (250 millions d'euros en 2023) sans même compter les géants historiques du marché tels que TotalEnergies, Engie, Tesla ou encore Vinci. Pas évident de se démarquer dans ces conditions. « Le marché des bornes électriques est immense et va encore grandir. L'accélération du véhicule électrique est aujourd'hui une réalité et il faudra couvrir ces zones, répond Emmanuelle Ostiari, la directrice des investissements d'Occte. On y va aussi parce que cela correspond à nos ADN régionaux et à nos objectifs communs en matière de développement durable. »

Et pour se démarquer Greenspot met aussi en avant son « excellence opérationnelle » en termes de disponibilité de ses bornes revendiquant « une disponibilité de 97 % contre 86 % en moyenne sur le marché ». La startup garantit également l'interopérabilité de toutes ses bornes et déploiera des programmes dédiés pour fidéliser ses clients.

