Ford Blanquefort : Axtom présente son concept de « village industriel » sur 250.000 m2

C'est un actif sans équivalent dans toute l'agglomération bordelaise ! Comme annoncé par La Tribune en janvier dernier, les 50 hectares de foncier détenus par Ford à Blanquefort, au nord de Bordeaux Métropole, sont en passe d'être cédés à l'aménageur Axtom. La promesse de vente a ainsi été signée il y a quelques jours pour quelques dizaines de millions d'euros mais l'opération va s'inscrire dans la durée, notamment compte-tenu des travaux de dépollution menés par le constructeur automobile jusqu'à la fin 2024.

Axtom est un développeur et aménageur immobilier fondé en 2015 par plusieurs entrepreneurs dont Stéphane Bombon, l'actuel président. Le groupe , qui fédère une trentaine de filiales en France, emploie 170 salariés. Avec 1,7 millions de m2 en cours de livraison et déjà livrés, dont l'aménagement de 27 hectares et 100.000 m2 de bâti sur le parc d'activités du Cassantin, à Tours Métropole, Axtom vise près de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Le groupe en croissance rapide propose un large panel de services : conseil aux collectivités et aux entreprises, aménagement des territoires, promotion immobilière, investissement immobilier et construction clé en main. « Nous réalisons tous les types d'opérations foncières et immobilières en matière de développement économique, nous ne sommes pas enfermés dans une typologie particulière d'actifs ce qui nous permet de répondre au plus près aux besoins des élus comme à ceux des clients », vante Stéphane Bombon.

« Le village industriel de demain »

Cette stratégie, qui s'est visiblement avérée payante pour convaincre Ford et les élus girondins, sera déployée à Blanquefort. Le projet imaginé par Axtom avec l'architecte bordelais Michel Pétuaud-Létang veut ainsi faire oublier les classiques zones d'activités économiques qui s'étalent en périphérie des villes. « Ce site incarnera le village industriel de demain avec des locaux adaptés aux activités industrielles mais en mettant l'accent sur le cadre de travail, la végétalisation, les mobilités douces et la production d'électricité renouvelable », appuie Joel Soulignac, cofondateur d'Axtom.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. L'esquisse dessinée par l'architecte Michel Pétuaud-Létang pose le concept et les grandes axes de circulation de l'emprise qui sera divisée en 22 lots. Mais la disposition, la taille et la typologie des bâtiments seront amenées à évoluer (crédits : Michel Pétuaud-Létang).

Un site unique dans la métropole bordelaise L'usine de Ford Aquitaine Industries, consacrée à la fabrication de boîtes de vitesses automatiques haut de gamme, a été mise en service en 1970 et fermée en 2019. Elle a employé 3.600 salariés à son apogée au tournant des années 2000. Le site de 50 hectares est proche du cœur d'agglomération et de la rocade bordelaise. Il dispose de deux dessertes ferroviaires et d'alimentation en eau, électricité et gaz pour des activités industrielles. Sur le terrain voisin, l'usine de piles à hydrogène d'HDF Energy est en cours de construction.

Une vocation industrielle protéiforme

« La vocation industrielle de ce foncier est indiscutable », rappelait encore il y a quelques jours dans La Tribune Véronique Ferreira, la maire de Blanquefort et vice-présidente de la Métropole. Une consigne à laquelle Axtom ne peut et n'entend pas déroger. « Nous avons établi un comité de pilotage avec les élus et un comité technique avec les services de Bordeaux Métropole pour fixer un cahier des charges précis sur la nature et le volume des emplois qui seront accueillis sur le site », explique Stéphane Bombon, qui habite à Saint-Aubin-du-Médoc, à quelques kilomètres de là.

Les premières livraisons sont prévues fin 2026 et s'étaleront ensuite jusqu'à 2030. À cette date, Axtom espère avoir réuni, en propre et via les clients, environ 500 millions d'euros d'investissement. « À terme, nous visons l'installation de 2.500 emplois, c'est un objectif très ambitieux mais qui ne sort pas du chapeau, il correspond à un ratio de 100 emplois industriels par hectare de bâti, soit 25 hectares dans cette opération. » Un volume d'emplois significatif mais qui resterait inférieur aux 3.600 personnes employées par Ford Aquitaine Industries au début des années 2.000.

Concrètement, l'objectif est d'accueillir des activités de production et de fabrication sur 95 % des surfaces, le reste étant dédié aux services industriels. Il pourrait être question de mécanique, d'industrie, d'agroalimentaire, de santé, d'énergies renouvelables, de bois ou encore de mobilités bas carbone. « Les 50 hectares seront divisés en 22 lots à aménager de taille équivalente qui pourront être ensuite fusionnés ou sous-divisés en fonction des besoins des clients qui pourront aller de la PME à la grande entreprise et même pourquoi pas des TPE artisanales dès 75 m2 », cadre Joel Soulignac, alors que la commercialisation débutera dans le courant de l'année 2024.

Enfin, Axtom capitalisera également sur sa co-entreprise créée avec EDF Renouvelables pour déployer 300.000 m2 de toitures photovoltaïques par an. À Blanquefort, cela se traduira par la couverture systématique des toitures et des parkings par des panneaux photovoltaïques en autoconsommation ou en production classique. Avec un objectif de couvrir la consommation de plus de 5.000 foyers, soit autour de 23 MWh par an. Des bornes pour véhicules électriques et 2.500 nouveaux arbres viendront compléter le tableau.

