Avions électriques : Lilium cible la Nouvelle-Aquitaine pour une usine à 400 millions d'euros

Le sud-ouest de la France est déjà le berceau de plusieurs projets d'avions électriques ou hybrides dont Aura Aéro (Toulouse), Elixir Aircraft (La Rochelle) et Voltaéro (Saintes). Et cet écosystème déjà très dense a de bonnes chances d'accueillir un nouvel acteur dans les prochains mois avec la startup bavaroise Lilium qui se positionne, elle, sur le créneau des VTOL, ces appareils à décollage et atterrissage verticaux. L'entreprise allemande annonce qu'elle « évalue actuellement plusieurs sites possibles en France afin d'étendre son empreinte industrielle, y compris ceux en Nouvelle Aquitaine - région à fortes compétences en aéronautique et en production de batteries -, et les discussions devraient aboutir dans les semaines à venir ». Un investissement dévoilé à l'occasion du sommet Choose France, qui se tient lundi 13 mai à l'Elysée en présence de nombreux chefs d'entreprise étrangers. La présidence brandit cette année une moisson « record » avec 56 projets pour un total de 15 milliards d'euros.

850 créations d'emplois évoquées

Le gouvernement confirme « des discussions avancées » avec Lilium concernant « l'expansion future de son empreinte industrielle avec des installations en France et les subventions et garanties de prêt associées [...] Plusieurs régions sont considérées, dont la Nouvelle Aquitaine. » Lilium évoque de son côté pour cette usine destinée à alimenter le marché mondial « un investissement total qui pourrait atteindre 400 millions d'euros sur plusieurs années et qui pourrait créer jusqu'à 850 nouveaux emplois directs. »

Créée en 2015 par des anciens d'Airbus et basée près de Munich, en Allemagne, Lilium développe un avion à décollage et atterrissage verticaux intégralement électrique dont le prototype a été dévoilé dès 2019. Le premier exemplaire sera officiellement présenté fin mai à l'Ebace (European business aviation convention & exhibition), à l'aéroport de Genève, après avoir obtenu en novembre une première certification de l'Agence européenne de sécurité aérienne. « Nous sommes le seul fabricant au monde à disposer d'une base de certification pour les avions eVTOL à la fois en Europe et aux États-Unis », souligne l'entreprise allemande.

Pouvant transporter jusqu'à six personnes, ce petit avion électrique a vocation à servir pour des vols privés, des vols passagers, ou sans siège, pour le fret aérien. Lilium envisage de relier des villes sur des distances comprises entre 40 et 200 km au lancement, « et jusqu'à 500 km à terme », à des vitesses allant jusqu'à 300 km/h. De quoi viser le marché de l'aviation légère sur des liaisons régionale qui sera très probablement pionnier dans l'adoption de l'aviation électrique à l'horizon 2030-2035.

780 appareils déjà commandés

La startup, qui emploie plus de 950 personnes, a indiqué début mai le démarrage de la production en série de son avion électrique dans son usine de Wessling, en Bavière, pour une capacité d'une centaine d'exemplaires par an. Mais Lilium prépare une montée en cadence rapide avec 780 exemplaires déjà commandés avec à la fois des commandes fermes et des protocoles d'accord avec des opérateurs aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Elle a signé fin 2023 avec Lufthansa, le premier groupe européen du transport aérien, « un partenariat stratégique sur l'exploitation d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux en Europe ». Il y est notamment question d'aborder « les opérations au sol et en vol, la maintenance, la formation des équipages et des pilotes ».



D'après le classement du cabinet de conseil SMG, une trentaine d'entreprises se sont lancées dans la course pour construire des VTOL. Parmi les plus en vue, une autre entreprise allemande, Volocopter, qui espère notamment expérimenter ses taxis volants pour les Jeux olympiques 2024. De son côté, Lilium, qui travaille avec de nombreux fournisseurs de rang un, y compris des acteurs français renommés tels que Saint-Gobain, Michelin, Expliseat et Ratier-Figeac, prévoit son premier vol test en fin d'année 2024. La mise en service commerciale est ensuite envisagée en 2026 au plus tôt.

