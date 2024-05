Le groupe italien Campari rachète le cognac Courvoisier

Un air milanais souffle sur les bords de Charente. A 15 kilomètres de Cognac, le navire amiral de la maison Courvoisier passe sous pavillon Campari. Le groupe italien de boissons, basé à Milan, a officialisé le rachat de la marque charentaise le 2 mai. La transaction s'élève à 1,08 milliard d'euros, soit la plus importante de l'histoire du groupe.

Pour Courvoisier, ce n'est pas moins que le sixième rachat en soixante ans. Fondée en 1828 à Jarnac, la maison était la propriété du groupe américain de spiritueux Beam Suntory. Les négociations avec l'acheteur avaient débuté en décembre dans un contexte, toujours patent, de chute des exportations de cognac.

Campari a confirmé ainsi les termes d'un accord conclu en février avec le groupe américain de spiritueux Beam Suntory afin d'acquérir 100% du capital de Beam Holding France, qui détenait la marque de cognac premium Courvoisier. Un complément maximum de 112 millions d'euros sera payable en 2029 en fonction de la réalisation d'objectifs de ventes au cours de l'exercice 2028, a détaillé Campari dans un communiqué. Cette transaction devrait contribuer à l'accroissement des capacités de production et d'embouteillage de Campari en France et lui permettre de renforcer sa présence aux États-Unis.

« Campari avait besoin d'un grand nom dans le cognac »

Le groupe italien poursuit ainsi son expansion sur le marché français, après avoir racheté la liqueur Grand Marnier en 2016, au terme d'une offre publique d'achat (OPA) valorisant l'entreprise à 684 millions d'euros. Campari avait en outre mis dans son escarcelle le cognac Bisquit Dubouché en 2017, les rhums Trois Rivières et La Mauny en 2019, ainsi que le Champagne Lallier en 2020 et la marque de liqueur aromatisée Picon en 2022. Campari s'est lancé dans des acquisitions à partir de 1995, se transformant en multinationale présente sur plus de 190 marchés, avec un portefeuille comptant désormais plus d'une cinquantaine de marques.

Courvoisier a « approvisionné les cours royales d'Europe et a été la boisson préférée de la Belle Époque, choisie pour célébrer l'inauguration de la tour Eiffel et l'ouverture du Moulin-Rouge », avait commenté Campari en décembre, lors de l'annonce de l'ouverture de négociations exclusives avec Beam Suntory. Mais au-delà du côté historique et patrimonial, l'attrait de la marque reste à relancer.

« Campari avait besoin d'un grand nom dans le cognac, et il ne restait que Camus ou Courvoisier. C'est une marque de renommée mais avec des infrastructures qui ont besoin d'être développées, évoque un salarié d'une maison concurrente. 1,2 milliard ce n'est pas tant que ça car si vous développez la marque, les volumes vont exploser. Ils ont des produits de qualité et un beau site sur les bords de Charente pour développer l'oenotourisme. »

