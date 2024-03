Métiers, revenus, âges : qui sont les auto-entrepreneurs en Aquitaine ?

L'ex-Aquitaine comptait 330.000 travailleurs indépendants au 31 décembre 2023, soit 9,5 % de plus qu'un an plus tôt. « L'Aquitaine a connu des fortes progressions de plus de 10 % en 2020 et 2021 pendant le Covid puis la tendance a ralenti en 2022 avant de redécoller fortement l'an dernier », rembobine Henri Lourde Rocheblave, le directeur de l'Urssaf Aquitaine. « Mais ce qui tire cette croissance, ce sont les auto-entrepreneurs, en hausse de 15 % sur un an, contre seulement +1,5 % pour les travailleurs indépendants classiques. »

Le poids des plateformes de livraisons

Créé en 2008, le statut d'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur a été conçu avec une procédure et une fiscalité simplifiées pour faciliter le démarrage d'une activité économique ou permettre une activité marchande secondaire. Quinze an plus tard, ce statut représente 60 % des travailleurs indépendants dans la région et s'est imposé en nombre dans le BTP et l'artisanat, le paysage, l'enseignement, la restauration, les conducteurs de VTC et, probablement le plus visible dans les rues des grandes villes : la livraison. Ce métier de livreur s'est en effet multiplié ces dernières années tiré par la vague des grandes plateformes du quick commerce dont plusieurs ont déjà disparu.

« L'auto-entreprise est devenue dans bien des cas une activité permanente plutôt qu'un tremplin. Seulement 23 % des auto-entrepreneurs aujourd'hui ont une activité salariée à côté », constate Henri Lourde Rocheblave. Un plébiscite qui engendre son lot de charges administratives puisque malgré leur nombre les auto-entrepreneurs ne dégagent que très peu de revenus. « Pour les travailleurs indépendants classiques que sont les professions libérales et artisans commerçants, on est sur 50.000 euros de revenu annuel moyen, pour les auto-entrepreneurs c'est dix fois moins, autour de 5.000 euros. Ce sont deux tiers des comptes pour seulement 6 % des encaissements de cotisations », résume le directeur régional.

Près de 40 % de femmes

L'Urssaf déploie donc de gros efforts de pédagogie pour présenter les droits et devoirs de ce statut à ce nouveau public, souvent peu diplômé et peu habitué aux démarches administratives. Un public par ailleurs difficile à toucher : « Nos 18.000 mails envoyés ces six derniers mois n'ont permis d'organiser que 161 rendez-vous téléphoniques d'accompagnement », déplore le responsable. « Seulement les deux-tiers des auto-entrepreneurs ont une activité récente », précise par ailleurs Henri Lourde Rocheblave, qui s'apprête donc à radier de ses fichiers sans activité depuis plus de 24 mois.

Sur le plan sociologique, les femmes représentent 38 % du total et côté âge 75 % des travailleurs ont plus de 40 ans. Côté auto-entrepreneurs, on trouve 40 % de femmes et la moitié ont moins de 40 ans. Enfin, si l'auto-entreprise est très prisée c'est aussi pour sa fiscalité plus accommodante et un taux de fraude fiscale plus important. « Mais tout cela va changer prochainement avec le prélèvement des cotisations à la source », avertit Henri Lourde Rocheblave. En effet, à partir de 2026, les plateformes devront déclarer à l'Urssaf les chiffres d'affaires réalisés par les micro-entrepreneurs avec lesquels elles travaillent puis, en 2027, elles seront chargées de prélever directement les cotisations sociales pour les verser à l'Urssaf.

