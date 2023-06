Travailleurs indépendants, comment sortir du lot ? Les conseils de Catherine Barba

LA TRIBUNE - Quel est l'objectif d'Envischool, l'école pour les indépendants que vous avez lancée à la rentrée 2022 avec Charlotte de Charentenay ?

Carine MALAUSSENA - Envi c'est pour « Ensemble vers ma nouvelle vie d'indépendant ». L'objectif est d'aider les travailleuses et travailleurs indépendants à conjuguer indépendance, liberté et rentabilité pour arriver à installer une activité pérenne et casser l'isolement traditionnel de l'indépendant. Pour combiner autonomie, équilibre et sens, nous mettons l'accent sur le collectif, les retours d'expérience et l'enseignement de compétences transversales. L'objectif est de savoir vendre et savoir se vendre mais aussi de parler de gestion et de stratégie commerciale. Grâce à des modules 100 % en ligne d'un à trois mois, on cherche à ce que les indépendants arrivent à répondre à quelques questions clés : en quoi mon offre est-elle singulière et unique ? Suis-je la bonne personne pour la porter ?

Catherine BARBA - Nous allons accompagner 150 personnes sur la première année avec une incroyable diversité de profils, de 25 à 77 ans. Il y a finalement peu de personnes qui se lancent directement dans une activité indépendante, c'est plutôt à partir de 30 ans, soit dans le prolongement d'une carrière professionnelle sous une autre forme mais pour exercer le même métier, soit dans le cadre d'une reconversion plus marquée ou d'une mobilité géographique hors des grandes métropoles. Il s'agit à 70 % de femmes dotées de compétences dans le conseil stratégique, la RSE, le numérique, les transitions ou des expertises technologiques. Nous voulons les aider à vendre plus pour gagner plus !

Quels sont vos conseils pour réussir à se démarquer lorsqu'on est travailleur indépendant ?

Carine MALAUSSENA - Tout l'enjeu c'est d'arriver à sortir du lot alors qu'on est bien souvent noyé dans la masse. Les plateformes de mise en relation sont de très bons outils mais il ne faut pas compter sur une plateforme pour se démarquer parmi la concurrence ! On compte aujourd'hui plus de 3,5 millions de personnes qui travaillent en solo en France comme consultants, artisans, coachs, commerçants, freelances, etc.

Catherine BARBA - Le premier conseil c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc de s'inscrire sur différentes plateformes, de multiplier les canaux de visibilité et d'acquisition de clients. Ensuite, le succès de votre proposition et donc votre rémunération future dépendent directement de la différenciation et de l'originalité de votre offre de services. Il faut être créatif, y compris sur le format de la rémunération qui ne doit pas se limiter aux classiques taux journaliers et horaires. On peut imaginer un forfait, un abonnement ou d'autres formes en fonction de l'offre. Enfin, le troisième conseil c'est de maîtriser le super-pouvoir de la confiance en soi ! Cela ne se décrète pas, bien sûr, mais ça s'apprend, ça se travaille. On propose d'ailleurs des modules de 15 minutes chaque lundi pour développer la confiance en soi autour d'un format ludique et d'une œuvre d'art.



L'enjeu c'est aussi de casser l'isolement qui colle trop souvent à la peau des freelances ?

Catherine BARBA - Oui, tout à fait. Et le mot de travailleur indépendant est d'ailleurs mal choisi parce que ce sont bien souvent des personnes en interdépendance avec leurs clients comme avec leurs confrères. À Bordeaux, l'exemple du collectif Cosme est très inspirant puisqu'il s'est bâti autour de la vieille idée que l'union fait la force. Chacun est partie prenante du projet, chacun s'engage avec les autres dans un projet collaboratif et de co-création. C'est une vraie réussite qui prouve que l'on peut travailler à plusieurs même en étant indépendant.

