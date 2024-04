New Space : Dark se finance aux États-Unis avant d'atterrir à Bordeaux pour nettoyer l'espace

« Protect the modern world » ou « protéger le monde moderne ». C'est la devise, simple mais ambitieuse, affichée par la startup française Dark créée en 2021 par Guillaume Orvain et Clyde Laheyne, deux ingénieurs trentenaires. « Cela correspond à un besoin réel compte tenu de l'influence de l'espace sur nos sociétés modernes. L'espace connecte absolument tout, assure la géolocalisation et permet la mondialisation. Protéger l'espace c'est donc un vrai enjeu de pérennité de notre société », explique simplement Clyde Laheyne, passé par le missilier MBDA comme son associé.

« Missions non planifiées et courtes »

Pour répondre à cet enjeu, Dark développe un système combiné d'interception de débris spatiaux en revendiquant une approche innovante digne d'un pompier de l'espace :

« Aujourd'hui dans le monde, on construit des services de sécurité spatiale avec des technologies sur étagères, qui étaient conçues pour des missions planifiées et longues. Chez Dark on développe les technologies qui permettent de faire des missions non planifiées et courtes : c'est le sujet de toute infrastructure devant répondre à des menaces. »

Alors que le new space est en pleine ébullition des deux côtés de l'Atlantique, que les constellations de satellites se multiplient et que les mini-lanceurs tricolores sont, eux-aussi, en phase d'accélération, l'enjeu du nettoyage de l'espace est chaque jour plus stratégique. Plusieurs acteurs sont sur les rangs pour participer à la surveillance et/ou à l'interception des débris spatiaux dont ArianeGroup, près de Bordeaux, mais aussi Safran et une poignée de startups installées à Toulouse telles qu'Astroscale, Aldoria et Latitude ou encore Look Up Space. Dark se positionne en prestataire de services potentiel pour ces outils de surveillance des centaines de milliers de débris spatiaux qui entourent la planète.

La startup de 22 salariés développe un système complet d'intervention pour capturer des débris dans l'espace et les désintégrer lors de leur entrée contrôlée dans l'atmosphère terrestre. Baptisée « Interceptor », cette plateforme « combine un avion pour le vol pré-orbital, un vecteur de grande précision à la croisée de la fusée et du missile, pour aller en orbite, et un module terminal doté de capacités robotisées et de guidage algorithmique pour capturer les débris », détaille Clyde Laheyne, qui revendique une approche de rupture : « Nous voulons détruire le dogme actuel où le moyen d'accès à l'espace et les services spatiaux sont deux marchés différents. Chez Dark, on intègre toute la chaîne. » L'entrepreneur assure ainsi n'avoir aucun concurrent frontal sur sa proposition de valeur, y compris aux États-Unis.



Un fonds d'investissement américain

Dark a déjà signé un contrat de partage de technologie avec le Cnes (Centre national d'études spatiales) et sécurisé une première levée de cinq millions de dollars en 2021 auprès des fonds français Eurazeo et Frst. Elle vient de compléter ce premier tour de table en ouvrant la porte au prestigieux fonds américain Long Journey. Piloté par Arielle Zuckerberg, la sœur du patron de Meta (ex-Facebook), Long Journey finance des startups technologiques jugées capables de créer leur propre marché compte tenu de leur nature disruptive. Un gage de sérieux pour Dark puisque ce fonds a notamment investi dans plus de 40 licornes dont SpaceX, Anduril, Uber, Notion, Deepmind, Postmates et Loom.

« Dark est un projet qui nécessitera à terme de mobiliser des centaines de millions d'euros. Long Journey est capable de nous accompagner sur ces ordres de grandeur pour construire une entreprise globale capable d'être un leader mondial sur son marché », fait valoir le cofondateur, ravi de disposer d'investisseurs des deux côtés de l'Atlantique.

Un décollage prévu depuis Bordeaux

Et alors que Toulouse revendique avec succès le titre de capitale européenne du new space, c'est bien au sein de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac que Dark a annoncé en septembre vouloir baser son développement. La plateforme y dispose en effet de dix hectares de terrains aménageables et disponibles en bord de piste pour accueillir des entreprises de l'aéronautique et du spatial à l'instar d'Hynaero, qui porte un projet de Canadair du 21e siècle, et de Dark.

Les discussions sont toujours en cours entre la startup parisienne et l'aéroport mais l'objectif de Guillaume Orvain et Clyde Laheyne est bien d'installer à Bordeaux la quasi-totalité des équipes de recherche et développement, de fabrication et d'essais aériens et spatiaux. « Toute la chaîne de valeur a vocation à être à Bordeaux soit un volume de 500 personnes à l'horizon 2030. On a retenu Bordeaux pour son écosystème technologique, aéronautique et spatial très dense et par se qualité de vie qui permettra d'attirer les talents nécessaires au projets », indique Clyde Laheyne. La première démonstration de défense orbitale pour valider sa technologie d'intervention est annoncée pour 2026. Une étape jugée décisive pour les deux associés : « Si on réussit cette étape, on aura alors dérisqué la plus grosse partie du projet. »