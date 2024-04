Technique Solaire boucle un nouveau financement de plus de 200 millions d'euros

Quinze ans après sa création, il est décidément l'heure de sortir du bois pour Technique Solaire, cette PME porteuse de projets photovoltaïques basée à Biard dans la Vienne. Elle annonce ce 29 avril avoir contracté une dette d'un montant global de 224 millions d'euros auprès de Bpifrance et de la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Une nouvelle étape qui nourrit une feuille de route globale de 4 milliards d'euros, pour passer de 250 MW à 4 GW de puissance installée d'ici 2030 en France, soit 8 % des objectifs nationaux.

Après une levée de fonds de 200 millions d'euros bouclée en décembre, le développeur va utiliser ce nouvel apport financier pour porter 300 projets d'installations photovoltaïques. Des infrastructures pour une puissance totale de 160 MW qui viendront s'ajouter aux 500 MW déjà raccordés et aux 350 MW en développement. Technique Solaire mise ainsi sur la multiplication des parcs plutôt que sur les structures de très grande envergure. L'entreprise a opté pour une stratégie portée sur la partie aval, en développant une expertise sur les métiers de l'installation et de la maintenance.

Le développeur est pour l'heure présent en France, en Inde et aux Pays-Bas, et veut investir l'Espagne. Au-delà du photovoltaïque au sol, il déploie aussi des ombrières au-dessus des parkings et en agrivoltaïsme, des panneaux flottants ou encore des méthaniseurs pour produire du biogaz. Une diversification à l'image d'une économie des énergies renouvelables désormais propulsée à toute vitesse.

