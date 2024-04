Le Bordeaux Solar Summit c'est le 25 juin pour explorer les défis de l'énergie solaire en France

Indispensable à la transition énergétique, la production d'électricité solaire doit quadrupler en France d'ici 2030. Un objectif ambitieux qui interroge la disponibilité des terres, les circuits d'approvisionnement, la formation de la main d'œuvre, la compatibilité avec l'agriculture ou encore l'acceptabilité sociétale des installations. Alors que le gouvernement porte « un plan de bataille pour le solaire » face à la concurrence chinoise et que le décret sur l'agrivoltaïsme est enfin publié, les défis restent nombreux pour les professionnels du solaire.

Au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, locomotive agricole et première région solaire française, La Tribune organise la 1ère édition du Bordeaux Solar Summit, mardi 25 juin 2024, pour débattre des enjeux structurants de la filière.

Grâce à un panel d'experts régionaux et nationaux, on y parlera de la géopolitique du panneau photovoltaïque, de sa fabrication à son recyclage, de la cohabitation entre agriculture et production d'énergie solaire, du partage du foncier et de la valeur mais aussi d'un premier bilan de la loi d'accélération des énergies renouvelables promulguée en 2023.

Une matinée ouverte par Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, réunissant des développeurs, agriculteurs, élus, financeurs, startups et professionnels du public et du privé.