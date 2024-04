La fintech bordelaise Soan rachetée par Plus Que Pro

Après le rapprochement de Libeo et BNP Paribas et le rachat de Penta puis de Regate par le leader européen Qonto, le marché de la dématérialisation de la gestion financière des petites et moyennes entreprises poursuit sa consolidation. Dernier épisode en date : l'acquisition de 100 % des titres de Soan par le réseau Plus Que Pro. Six ans après sa création à Bordeaux par Peggy Garcia, Arthur Davoine et Nicolas Lemeteyer et 18 mois après sa dernière levée de fonds, la fintech bordelaise affiche quelques milliers de clients TPE et PME, notamment dans le secteur du bâtiment. Son agrément de prestataire de services de paiement qui lui permet de proposer en direct sa propre interface de paiement sans intermédiaire bancaire, ni commission.

Soan, dont la valorisation dépasse les huit millions d'euros, passe désormais dans le giron de l'entreprise alsacienne Plus Que Pro qui emploie plus de 300 salariés et revendique « plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires ». Fondé en 2014, cet éditeur alsacien de logiciels professionnels pour les artisans, TPE et PME fédère un réseau de plusieurs milliers de clients à qui elle propose un large bouquet de services : e-réputation et avis en ligne, sites internet, devis, achats, marketplace, etc.

Dixième rachat en dix ans

« Le rachat de Soan nous permet d'ajouter rapidement la brique technologique de la facturation et du paiement à notre suite complète de services qui est sans équivalent sur le marché. Son savoir-faire nous permettra de traiter les 12 milliards d'euros de flux financiers par an de nos clients », explique à La Tribune Grégory Regouby, le CEO de Plus Que Pro, qui signe avec Soan sa « dixième opération de croissance externe en dix ans ». L'obligation de s'équiper pour émettre et recevoir des factures électroniques s'appliquera le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, six mois plus tard pour les ETI et au 1er janvier 2026 pour les 150.000 TPE et PME françaises.



Du côté de chez Soan, Nicolas Lemeteyer a quitté la société pour créer Aspiration, une nouvelle startup dans le champ de la sportech. Peggy Garcia et Arthur Davoine restent à bord pour piloter la quarantaine de collaborateurs de Soan qui resteront à Bordeaux. La marque devrait en revanche disparaître pour s'intégrer à l'offre de services du réseau Plus Que Pro.