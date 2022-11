Rachetée par Coyote, Ubiwan revoit ses ambitions à la hausse

"Je me suis marié mais je garde mon nom et mon droit de vote." C'est par cette phrase que David Babin a annoncé, ce jeudi 24 novembre, la prise de participation majoritaire de Coyote au capital de l'entreprise qu'il a fondée à Bordeaux : Ubiwan. "De toutes les possibilités envisagées en matière de croissance, je n'avais jamais imaginé une opération dans ces termes. Mais notre conclusion a été de dire qu'il était pertinent d'y aller", reconnaît David Babin, président fondateur d'Ubiwan.

Complémentarité

Les deux sociétés sont complémentaires, notamment du point de vue de la clientèle adressée. Coyote propose des services connectés d'aide aux conducteurs et travaille à 90 % pour le BtoC, tandis qu'Ubiwan ne s'adresse qu'au BtoB en tant que spécialiste de la géolocalisation et de la gestion de flottes professionnelles. Coyote, qui souhaitait se diversifier, voit dans cette opération la possibilité de renforcer son positionnement sur le marché des services connectés aux entreprises. Elle a l'ambition de quintupler le chiffre d'affaires des activités BtoB sur les quatre prochaines années.

David Babin, le fondateur et CEO d'Ubiwan (crédits : Ubiwan).

De son côté Ubiwan va pouvoir bénéficier des savoir-faire de Coyote notamment en matière de récupération des engins ou véhicules volés. "Notre ambition est de permettre une meilleure maîtrise des coûts, nous avons une approche qui privilégie le retour sur investissement, mais nous ne traitions pas le vol qui est pourtant un irritant de l'entreprise. Or, Coyote a un produit dédié au vol (Coyote Secure) qu'Ubiwan va pouvoir distribuer auprès des professionnels. 50 % de nos clients dans le BTP nous demandent une solution contre le vol", assure David Babin.

Accélération

Ubiwan va également pouvoir "bénéficier de la notoriété et de l'assise financière du groupe Coyote qui va rassurer nos clients et partenaires alors que nous commençons à travailler pour des grands comptes. Enfin, Coyote a des solutions qui permettent d'industrialiser des besoins techniques, financiers ou commerciaux qui nous intéressent pour passer à l'échelle", déroule David Babin.

Porté par une croissance de 50 % de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2021, Ubiwan équipe aujourd'hui plus de 15.000 véhicules et engins, traite plus de deux millions de données GPS par jour et accompagne plus de 500 entreprises. Elle prévoit ainsi d'accélérer plus fort.

"Nous avions une ambition à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à cinq ans, nous la relevons à 20 millions", annonce David Babin.

L'association de deux acteurs français de la tech, permet également à Ubiwan d'afficher des ambitions européennes et de s'attaquer à un parc de plus de 130 millions de véhicules professionnels (dont 7,5 millions pour la seule France) et d'engins de chantier. Ubiwan et Coyote emploient à eux deux plus de 450 collaborateurs en France.

