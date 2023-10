Relation client : Sellsy acquiert Sendethic pour étoffer son offre de services aux TPE-PME

Il s'agit de la troisième opération de croissance externe pour Sellsy. Après avoir racheté RocketChart en mars 2022 puis Quipu en novembre 2022, la société basée à La Rochelle et Bordeaux annonce aujourd'hui l'acquisition de la plateforme Marketing Sendethic réalisée au printemps dernier.

« C'est une double annonce avec une acquisition mais surtout l'intégration d'une nouvelle brique à notre solution : le marketing. Notre suite logicielle disposait d'une brique de vente, de facturation et de gestion de la trésorerie pour de l'aide à la décision plutôt en aval. Il nous manquait l'amont. Plusieurs sondages avaient montré que le marketing était l'attente numéro une de nos clients », explique Victor Douek, président directeur général de Sellsy qui revendique 18.000 clients.

Lire aussiRelation client : Sellsy lève 55 millions d'euros pour équiper les PME de son logiciel CRM

Avec cette brique marketing, Sellsy, qui emploie 220 salariés, va ainsi permettre aux TPE et PME clientes d'automatiser la prospection, de faire des campagnes d'emailing ou de SMS en direction de leurs prospects et clients. « Aucun acteur français ne propose une solution aussi riche », assure Victor Douek qui précise que ce marché est immense mais concurrentiel, avec des acteurs qui se sont créés pour digitaliser des entreprises encore peu équipées. D'où la volonté pour Sendethic (huit personnes) de rejoindre un acteur plus important et pour Sellsy de se renforcer en devenant plus gros avec une offre plus complète.

D'un point de vue tecnnique, les solutions ont été connectées en deux mois. « Le nouveau module est d'ores et déjà intégré à la suite Sellsy et prêt pour un lancement commercial ce lundi 16 octobre sachant que chaque client peut choisir la ou les briques qu'il souhaite. C'est à la carte, sous forme d'abonnement », précise Victor Drouek.

Toujours en quête d'acquisition

Après une levée de fonds de 55 millions d'euros réalisée en janvier 2022 auprès de PSG Equity, Sellsy avait dévoilé sa stratégie qui reste inchangée : devenir le leader européen dans la gestion commerciale et financière à destination des TPE et PME.

« Nous allons continuer à investir et à prendre des parts de marché sur la France et l'Espagne que nous couvrons déjà. Nous avons en interne une cinquantaine de développeurs qui travaillent à améliorer l'offre existante et nous gardons l'acquisition pour le développement de nouvelles briques pour continuer à compléter l'offre. Après le marketing, nous avons encore d'autres idées, telles que la gestion de projet qui est assez demandée ou la gestion du service client », avance Victor Douek.

Au-delà de continuer à développer sa solution, l'entreprise s'est aussi fixée un objectif d'internationalisation. Sellsy est donc aussi en recherche d'acquisitions sur de nouveaux marchés en Europe, notamment l'Allemagne sur le même modèle que l'Espagne.

Pour poursuivre son développement, Sellsy qui emploie 220 collaborateurs dont 165 en France continue de recruter des commerciaux et des développeurs mais aussi des personnes en charge de l'accompagnement client. L'entreprise revendique 30 % de croissance chaque année depuis trois ans. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros en 2022.