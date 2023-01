L'aménageur Axtom seul en lice pour racheter les 50 hectares de Ford à Blanquefort

Au printemps 2022, le groupe Ford avait décidé de mettre en vente les 50 hectares de terrain encore en sa possession à Blanquefort, au nord de Bordeaux, après la fermeture de l'usine de boîte de vitesses Ford Aquitaine Industries en 2019. Une commercialisation menée dans un calendrier resserré et sans véritable concertation avec les élus locaux, que ce soit à la ville de Blanquefort ou à Bordeaux Métropole. De quoi susciter une crispation certaine au regard de la dimension stratégique de cet actif immobilier sans équivalent dans l'agglomération (lire encadré). Seule concession dans ce processus mené par CBRE : les candidatures retenues par Ford devaient s'engager à rencontrer les services de Bordeaux Métropole pour détailler leur vision et leur projet.

Selon nos informations, ce processus a été fructueux puisque le vendeur a finalement reçu une quinzaine d'offres parmi lesquelles cinq ont été examinées de manière approfondie dans le cadre, finalement, d'une collaboration avec les élus locaux. À l'issue de ce processus, deux finalistes se sont ainsi démarqués et leur sort a été tranché mi-décembre 2022 par un jury composé de représentants de Ford et des trois collectivités concernées : la ville de Blanquefort, Bordeaux Métropole et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Un site unique dans la métropole bordelaise L'usine de Ford Aquitaine Industries, consacrée à la fabrication de boîtes de vitesses automatiques haut de gamme, a été mise en service en 1970 et fermée en 2019. Pendant des dizaines d'années, elle a été la seule usine Ford au monde à fabriquer depuis l'étranger des pièces automobiles pour le marché américain. Elle a employé 3.600 salariés à son apogée au tournant des années 2000. Le site de 50 hectares est proche du cœur d'agglomération et de la rocade bordelaise. Il dispose de deux dessertes ferroviaires et d'alimentation en eau, électricité et gaz pour des activités industrielles. Le terrain est divisé en sept parcelles allant de 5,8 hectares pour la plus petite à 35,7 hectares pour la plus grande.

Axtom, seul candidat en lice

C'est finalement le promoteur-aménageur parisien Axtom qui a été retenu par le jury pour entrer en phase de négociations finales. « Nous confirmons être en discussions exclusives avancées sur ce projet mais rien n'est définitivement signé », déclare Axtom à La Tribune. Le processus de cession est en effet en cours et devrait aboutir dans les tous prochains mois. En finale, le candidat francilien l'a emporté contre Cassous, groupe régional de BTP. Les projets des deux candidats n'étaient encore qu'au stade des premières ébauches puisqu'après la dépollution des sols jusqu'à fin 2024 viendra ensuite l'étape du permis d'aménager puis, enfin, celle des permis de construire.

« Plus que la nature ou la qualité du projet, ce qui a fait la différence c'est donc clairement le montant financier de l'offre déposée », tranche un bon connaisseur du marché. Selon nos informations, on parlerait de plusieurs dizaines de millions d'euros, sans dépasser toutefois la barre des 100 millions. Sollicitée par La Tribune, Bordeaux Métropole n'a pas souhaité s'exprimer sur un dossier en cours.

Un nouveau venu dans le paysage

Axtom, qui a su être le plus convaincant, est pourtant un nouveau venu relativement peu connu parmi les gros opérateurs d'aménagement et de promotion immobilière. Le groupe a été créé en 2015, par plusieurs entrepreneurs dont Stéphane Bombon, l'actuel président, Joël Soulignac et Clément Van Tornhout, pour déployer plusieurs métiers : conseil aux collectivités et aux entreprises, aménagement des territoires, promotion immobilière, investissement immobilier et construction clé en main.

Et il connaît depuis une croissance très soutenue menant près de 200 opérations plus ou moins grandes aux quatre coins du pays pour un total de 1,3 million de m2 livrés ou en cours, dont deux autres projets en Gironde. Avec désormais 150 salariés pour 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, Axtom a bien grandi et semble avoir les moyens de ses ambitions. Il a notamment signé avec EDF l'an dernier un accord-cadre pour déployer 300.000 m2 de toitures photovoltaïques par an. Malgré tout, l'opération de Ford Aquitaines Industries reste un défi majeur pour cette entreprise qui n'a pas dix ans d'existence : avec ses 50 hectares, cet immense actif viendra en effet augmenter de 50 % le portefeuille en cours d'aménagement détenu par Axtom.

Vocation industrielle et productive

Si le projet porté par Axtom rest donc encore flou à ce stade, certaines lignes fondamentales sont déjà connues. À plusieurs reprises, les élus locaux ont en effet fixé une ligne rouge auprès de Ford et conservent d'importants leviers de négociations voire un considérable pouvoir de nuisance si le profil de l'acheteur ne lui convenait pas. Ils ont notamment instauré fin 2020 un périmètre de prise en considération (PPC) lui permettant légalement de suspendre l'octroi des permis de construire.

Le site devra donc impérativement conserver sa dimension industrielle. En clair, pas de logements ni de bureaux classiques et encore moins d'entrepôts logistiques. Mais plutôt des bâtiments ayant vocation à accueillir des entreprises industrielles et/ou des activités productives. En termes de calendrier, tout cela ne devrait pas aboutir avant début 2026 au plus tôt compte tenu des délais de dépollution et d'obtention du permis d'aménager puis des permis de construire. Une fois toutes ces démarches menées à terme, le promoteur Axtom devrait alors céder le site à une ou plusieurs foncières qui se chargeront de la gestion locative.

Le groupe Cassous, finaliste malheureux

De son côté, le groupe girondin Cassous, basé à Mérignac, endosse le maillot du finaliste malheureux. Cette ETI familiale, qui compte 40 filiales, 1.300 salariés et 275 millions d'euros de chiffre d'affaires, s'est développée depuis 50 ans dans les métiers des travaux publics puis du bâtiment, de l'environnement et de l'immobilier. Et le groupe indépendant qui espérait convaincre en jouant la carte locale ne peut qu'être déçu après le chemin parcouru jusqu'en finale.

Ce dernier défendait un projet travaillé notamment avec sa filiale AGC, centrée sur la requalification des friches industrielles, et les architectes du cabinet Grau et Eo Toutes Architectures. Articulé autour d'un parc central de dix hectares sur l'ancienne emprise de l'usine, il combinait activités industrielles, productives et de logistique du dernier kilomètre. Le tout avec des espaces verts et des stationnements mutualisés et un travail sur l'autonomie énergétique.

