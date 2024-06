La deeptech Nova Carbon se donne les moyens de recycler la fibre carbone

Nova Carbon a l'ambition de devenir le maillon manquant d'une filière recyclage de la fibre carbone qui a du mal à se développer.

« Nous avons des partenaires qui trient et collectent les déchets en fibre de carbone, qu'il s'agisse de produits en fin de vie ou de chutes de production industrielle, d'autres qui extraient la fibre dans les déchets pour obtenir des amas de fibres à traiter. Mais après, les procédés textiles traditionnels, qui consistent à broyer, découper et carder, détruisent la performance de la fibre de carbone. Or, son atout est précisément la légèreté combinée à une performance mécanique élevée », explique Hugo Cartron, directeur général et cofondateur de Nova Carbon.

Détissage et réalignerment des fibres

C'est donc à ce stade qu'intervient cette startup deeptech créée en 2023 dans le cadre d'un transfert de technologie intervenu à l'issue de 13 ans de R&D. Sa technologie brevetée repose sur un procédé de détissage et de réalignement des fibres carbone pour les régénérer en de nouveaux matériaux de haute performance. Un procédé rendu possible grâce à une extraction des fibres de carbone à l'aide de peignes spécifiques (sans les découper ou les broyer), qui préservent la longueur et l'alignement des fibres de carbone pour maintenir la haute performance de la matière.

« Le but est de vendre de la matière recyclée à l'industrie des composites, sous forme de bandes, de nappes, le but étant que ce soit facilement utilisable par les industriels. Nous travaillons aujourd'hui au développement de cette gamme de matière », explique Hugo Cartron.

Des enjeux environnementaux colossaux

Dans le domaine de la fibre de carbone, les enjeux sont multiples :

« Il y a d'abord un enjeu environnemental. La production d'une tonne de carbone engendre en moyenne 40 tonnes de CO2 contre 2 tonnes de CO2 pour l'acier. C'est colossal ! Il y a aussi un enjeu sur les chutes de production et les déchets alors même que l'utilisation de cette matière est exponentielle car plébiscitée par de nombreux secteurs, aéronautique, automobile, naval, médical, construction ou encore sportif », explique Hugo Cartron. « 90% des produits en fibre de carbone en fin de vie finissent incinérés ou enfouis dans des décharges. Il y a aussi un enjeu économique, nous avons l'ambition de proposer une fibre très performante et moins chère, et un enjeu de souveraineté. La France consomme 30.000 tonnes par an et n'en produit que 10.000 à 15.000. »

C'est dans ce contexte que Nova Carbon vient de lever 1,4 million d'euros auprès de AFI Ventures, UI Investissement, la Région Nouvelle Aquitaine via le fonds d'investissement Naco, Épopée Gestion Bleu Capital, Kima Ventures ainsi que plusieurs business angels des secteurs de l'aéronautique et de l'industrie spatiale. Ces fonds vont permettre à l'entreprise de passer de la phase de laboratoire à une phase de pré-industrialisation.

Des partenariats avec des industriels

Nova Carbon prévoit de mettre en place une ligne pilote capable de produire plusieurs dizaines de tonnes par an et de développer plusieurs gammes de produits. Objectif : mettre à la disposition des industriels un premier semi-produit en fibre de carbone recyclé d'ici 18 mois, en petite quantité. « Nous nous lancerons ensuite dans la seconde étape vers l'industrialisation où nous nous concentrerons sur les semi-produits qui intéressent le plus le marché. Elle interviendra dans les 18/24 mois et nécessitera une deuxième levée de fonds. » L'entreprise qui compte aujourd'hui cinq collaborateurs a pour objectif de doubler son effectif d'ici 18 mois.

A ce stade, Nova Carbon a déjà conclu un partenariat avec l'acteur girondin Epsilon Composite, spécialisé dans la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites à base de fibre de carbone qui emploie plus de 200 personnes à Gaillan-en-Médoc. Des tests ont été réalisés et un plat carbone fabriqué en Nova Carbon par Epsilon Composite.

Le plat carbone fabriqué en Nova Carbon par Epsilon Composite (crédits : Nova Carbon).

Un partenariat a été également été conclu avec Forvia dans l'industrie automobile autour du développement de semi-produits hautes performances à partir de réservoirs hydrogènes en fibre de carbone en fin de vie ou issus de chutes de production. Au final, Nova Carbon à l'ambition, avec la filière recyclage, de réduire de moitié le volume des déchets en fibre carbone non valorisés en France et en Europe d'ici dix ans.