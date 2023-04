Coop & Bat pose ses valises à Bassens avant de fusionner avec une autre Scop

« Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici. Ce bâtiment à la longue histoire industrielle est un site stratégique pour Bassens. Nous voulions absolument y conserver une activité économique ! » Alexandre Rubio, le maire de Bassens, sur la rive droite de la métropole bordelaise, avait le sourire des grands jours ce 13 avril pour l'inauguration des nouveaux locaux de Coop & Bat. Cette coopérative d'activité et d'emploi associant plus de 130 entrepreneurs du bâtiment est en effet le premier locataire des anciens locaux de Lafon Technologies / Madic dont les équipes ont déménagé à Saint-André-de-Cubzac l'an dernier.

Construit dans les années 1920 avant d'accueillir Lafon dans les années 1970, le site déploie 7.500 m2 de bureaux, ateliers et entrepôts. Le tout à quelques minutes de la gare de Bassens, qui sera desservie par le futur RER Métropolitain. Autant d'arguments qui ont convaincu Bordeaux Métropole de débourser quatre millions d'euros pour préempter le bâtiment l'an dernier. « C'est la première fois qu'on achète une usine », souligne le maire de Bassens. Mais il ne sera plus question d'y produire des équipements pour pompes à essence puisque la Métropole va confier la gestion du lieu à Bordeaux Technowest qui ouvrira ainsi sa première antenne sur la rive droite autour de « l'économie des transitions ». Plusieurs sociétés innovantes, dont l'entreprise de recyclage de peintures Circouleur, s'y installeront d'ici la fin de l'année.

Près de six millions d'euros de chiffre d'affaires

Du côté de Coop & Bat, la dizaine de permanents est déjà installée à Bassens. La coopérative créée en 2011 s'appuie sur un modèle d'entrepreneuriat salarié qui a fait ses preuves et réunit désormais 132 entrepreneurs de tous les corps de métiers du gros œuvre, du second œuvre et de l'ingénierie du bâtiment en Gironde et Dordogne. La coopérative héberge fiscalement, juridiquement et comptablement l'activité des entrepreneurs individuels qui en sont salariés. Désormais autofinancée aux deux-tiers et aidée par des subventions publiques, Coop & Bat affiche 5,7 millions d'euros de chiffre d'affaires (+43 % versus 2019), soit un revenu d'environ 45.000 euros pour chaque entrepreneur. « Ce montant moyen varie beaucoup entre les anciens bien installés et les nouveaux arrivants dans la coopérative. Mais dans tous les cas, nous nous positionnons surtout sur des chantiers de rénovation pour des particuliers », précise le gérant Yannick Puisset, qui est ainsi relativement épargné par la forte chute de l'activité dans la construction neuve.

Alexandre Rubio, maire de Bassens, Alain Garnier, vice-président de la Métropole en charge de l'économie sociale et solidaire, et Yannick Puisset, le gérant de Coop & Bat, entourés de membres de la coopérative. (crédits : PC / La Tribune).

La Scop peaufine aussi son projet stratégique à quatre ans qui sera validé au mois de juin et qui passera notamment par la fusion avec Alterbative, une autre coopérative d'activité et d'emploi. Basée à Poitiers, elle réunit une trentaine d'entrepreneurs en Poitou-Charentes, Corrèze et Haute-Vienne. « La fusion prévue en juin 2023 nous amènera à plus de 150 membres engagés dans l'écoconstruction. Il reste encore à fixer les statuts et la gouvernance de la nouvelle société », indique Yannick Puisset, qui veut aussi mettre l'accent sur la question clé de la formation. Le site de Bassens accueillera ainsi l'Ifabe, le centre de formation aux métiers de l'éco-construction porté par Coop & Bat. De premières formations sur la paille débuteront en juin avant des modules sur la terre et la brique dès l'été.

