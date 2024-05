Découvrez les premiers intervenants du Bordeaux Solar Summit le 25 juin

« Les conditions de la réussite du solaire » : c'est le thème retenu pour la première édition du Bordeaux Solar Summit mardi 25 juin 2024 à la Faïencerie de Bordeaux, pour débattre des enjeux structurants de la filière. Alors que le gouvernement porte « un plan de bataille pour le solaire » et que le décret sur l'agrivoltaïsme vient d'être publié, les défis restent nombreux pour les professionnels français du solaire. Au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, locomotive agricole et première région solaire française, cet évènement est organisé par La Tribune en collaboration avec Pow'R Earth Foundation.

Grâce à un panel d'experts régionaux et nationaux, il y sera question de la géopolitique du panneau photovoltaïque, de la cohabitation de l'agriculture et de l'énergie solaire, du partage du foncier en ville comme à la campagne mais aussi d'un premier bilan de la loi d'accélération des énergies renouvelables, un an après sa publication.

Cette matinée ouverte par Pierre HURMIC, le maire de Bordeaux, réunira des développeurs, agriculteurs, élus, financeurs, startups et professionnels du public et du privé.

Voici les premiers intervenants confirmés :

Morgane BENARD , responsable du pôle Energie, Enercoop Aquitaine

Claudine BICHET , vice-présidente de Bordeaux Métropole au climat, à la transition énergétique et à la santé

Xavier DAVAL , vice-président du Syndicat des énergies renouvelables (SER)

Carole DESCROIX , CEO & fondatrice de Terapolis

Maître Paul ELFASSI , avocat associé chez BCTG Avocats, spécialiste du droit de l'énergie et de l'environnement

Pierre HURMIC , maire de Bordeaux

Audrey JUILLAC , agricultrice et présidente de la Fédération française des producteurs agrivoltaïques



Véronique LAJOIE , directrice du développement de SNCF Renouvelables



Pierre LEVI , directeur transition énergétique chez Bordeaux Métropole Énergies

Pierre-Emmanuel MARTIN , président de Carbon

Jean-Paul RIQUET , directeur régional Nouvelle-Aquitaine de TotalEnergies

Maître Raphaël ROMI, avocat au cabinet DS Avocats, spécialiste du droit de l'énergie et de l'environnement

Andreas RÜDINGER, coordinateur transition énergétique France à l'Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales)



Le Bordeaux Solar Summit est organisé en partenariat avec Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole Energies, Enedis, EnerVivo, LMSoleil, SNCF Renouvelables, Solar by Optim.aize et avec le soutien d'ADI-NA et de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine.