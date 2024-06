Materrup lève 26 millions d'euros pour déployer dix usines de ciment bas carbone

Le temps est compté pour atténuer les effets du changement climatique. Et il l'est donc aussi pour Materrup, car contribuer à verdir le secteur de la construction, particulièrement émetteur de gaz à effet de serre, est l'objectif de cette startup fondée en 2018 par les frères jumeaux Charles et Mathieu Neuville. Alors que leur usine pilote est sortie de terre, en septembre 2022 à Saint-Geours-de-Maremne (Landes), le duo fondateur, rejoint depuis par Manuel Mercé et Julie Neuville annonce, ce jeudi 20 juin, avoir trouvé le carburant pour donner un nouveau coup d'accélérateur.

Materrup dévoile en effet une levée de fonds de 26 millions d'euros auprès du fonds français de premier plan Eurazeo et du non moins prestigieux fonds du conseil européen de l'innovation EIC Fund, avec la participation des investisseurs historiques que sont UI investissement, Aquiti, IRDI et Argiduna Capital. « Ces nouveaux investisseurs de premier plan permettront à Materrup d'étendre sa plateforme technologique multi-brevetée à l'international et d'accélérer son déploiement industriel dans les pays européens, en partenariat avec les industriels du ciment, du béton et de la construction », explique l'entreprise, qui annonce également la nomination de Julie Neuville, à la présidence « dans un objectif de performance et de parité femme-homme ». Son mari Matthieu reste directeur général, son frère Charles responsable financier et Manuel Mercé responsable du développement.

10.000 m3 déjà fabriqués

« Chez Materrup, notre ambition est explicite : faire mieux avec moins, en diminuant significativement et immédiatement l'empreinte carbone du ciment », rappelle Mathieu Neuville. La société, labelisée EIC accelerator et French Tech 2030, propose un liant innovant, une formule multi-brevetée, permettant de produire du ciment à base d'argile et non de calcaire, générant ainsi moitié moins de CO2 qu'un ciment classique, mais à performance et usage identiques. Et à un prix déjà accessible, équivalent à celui du ciment classique, l'argile, qui donne son teint typique au ciment Materrup, étant une ressource abondante et facilement exploitable. « L'entrée à notre capital d'Eurazeo et d'EIC Fund nous permet d'accélérer notre engagement pour la planète en déployant en Europe, sans attendre, un modèle d'unités de production s'appuyant sur des boucles vertueuses d'économie circulaire », ajoute Julie Neuville, spécialiste du secteur public et de l'innovation.

Matterup a signé des partenariats avec des acteurs de la construction de premier plan dont Vinci, Vicat et Bouygues Immobilier et a déjà permis de créer plus de 10.000 m3 de bétons bas carbone pour des fondations de bâtiments ou encore des dalles de places, d'allées et de pistes cyclables. Le potentiel est immense, car rien que la taille du marché européen du ciment était évaluée à 130 millions de tonnes en 2022.

Materrup table sur la construction de dix premières usines, sans préciser à quel horizon, et ce en France comme en Europe. « Les premières seront construites rapidement. Elles peuvent être installées en l'espace d'un an, ce qui est très rapide dans le monde industriel, et sont modulables, pouvant ainsi s'adapter aux configurations de nos partenaires, car ce développement se fera en co-investissant avec les industriels déjà en place. Ensemble nous allons plus loin pour la planète et les hommes », ajoute la nouvelle présidente. Materrup a besoin de fonds mais aussi de bras : dix postes sont ouverts à son siège dans les Landes, où l'équipe compte actuellement une vingtaine de membres, et d'autres le seront rapidement, ailleurs en France et en Europe.

Déploiement mondial

Le développement européen ne sera sans doute qu'une première étape. Car Materrrup compte bien se développer ailleurs, tout comme ses nouveaux actionnaires. « Nous sommes fiers de nous associer à Materrup dans la mise en œuvre d'une solide plateforme de développement industriel afin de déployer à l'échelle mondiale sa technologie unique, compétitive et certifiée. Nous sommes convaincus que cette levée de fonds permettra à Materrup de devenir un moteur essentiel en Europe de la décarbonation dans l'industrie du ciment, très émettrice de CO2 et autres gaz à effet de serre », explique Eurazeo, par ailleurs actionnaire de Deezer (plateforme de streaming), BackMarket (téléphones de seconde main), Swile (paiement) ou encore Accor (hôtellerie) et Foncia (immobilier), qui investit via son fonds Smart City.

Doté de 400 millions d'euros, confiés par des fonds souverains et des institutions de développement européennes et asiatiques ainsi que dix-huit grandes entreprises (EDF, TotalEnergies, Stellantis, Hager Group (produits électriques), RATP ...), ce fonds accompagne des entreprises des « secteurs clés de l'économie bas carbone tels que l'énergie, la mobilité, la logistique, le bâtiment et les technologies industrielles » en Europe, mais aussi en Asie, en Israël et en Amérique du Nord.

