En Gironde, vers une mutuelle pour les publics qui n'en ont pas

Jusqu'à 14 % de la population girondine ne serait pas couverte par une mutuelle ou une complémentaire santé. Soit près de 230.000 personnes selon les estimations de l'Assurance maladie. Un fléau de santé publique qui passe sous les radars. « Le non-recours est un constat, il y a un renoncement aux soins de plus en plus important avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer », déplore Jacques Rainaud, conseiller départemental chargé de la santé.

Que faire face à l'abandon de cette partie silencieuse ? Les compagnies d'assurance et les mutuelles s'y attèlent mais l'action du secteur privé ne suffit pas. Après les initiatives communales et intercommunales, le département de la Gironde veut toucher le public éloigné des soins de santé. Un appel à partenariat a été lancé à destination des organismes de mutuelles le 9 avril et se clôturera le 7 juin pour sélectionner un candidat capable de proposer un contrat avantageux à des publics précaires.

Un public en zone grise

« On a voulu imaginer un dispositif d'accessibilité plus simple à une mutuelle, traduit Jacques Rainaud. Le critère principal est celui de la cotisation moyenne mensuelle avec l'introduction de trois niveaux de garantie. » La collectivité impose aussi de ne pas faire payer de droits d'entrée ni d'appliquer de délai de carence ou de demander un questionnaire médical. Les conditions tarifaires doivent être garanties durant trois ans, soit la durée d'engagement de la mutuelle qui sera sélectionnée en fin d'année. Le lancement est prévu en janvier 2025.

Le lauréat devra ensuite mener ses propres actions de communication pour toucher son public cible. « Le département se fera le relais de l'offre en mutuelle, on pourra mettre à disposition des locaux, envisager des réunions publiques d'information, mais c'est au candidat de positionner une offre globale », souligne Cécile Boucard, chargée de mission santé au département. Or, il est difficile de connaître précisément la population dépourvue de couverture santé, qui se concentre dans les ménages à faibles revenus entre les jeunes actifs ou sans emplois, les personnes âgées en contrat affection de longue durée ou les personnes en situation de handicap.

Cette mutuelle girondine touchera en tout cas des personnes aux revenus précaires. Un public dans une sorte de zone grise qui à la fois gagne trop pour pouvoir prétendre à la complémentaire santé solidaire de l'Assurance maladie et pas assez pour s'offrir une complémentaire privée. « Beaucoup d'employeurs fournissent des mutuelles car la loi les y oblige mais les garanties sont parfois très faibles donc les salariés n'adhèrent pas toujours à la démarche », commente aussi Jacques Rainaud. Ce n'est pas la première initiative du genre du département de la Gironde qui travaille déjà sur un dispositif de sécurité sociale alimentaire et a expérimenté une forme de revenu universel.

