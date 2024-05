Décarbonation : Cerinnov et Eco-Tech Ceram s'associent pour valoriser la chaleur fatale

Dans l'industrie, plus de la moitié de l'énergie est consommée sous forme de chaleur mais plus d'un tiers se perd soit l'équivalent de 100 TWh de chaleur qui s'évaporent chaque année en France. La société Cerinnov Group fabrique à Limoges des machines et équipements innovants pour la production et la décoration de la céramique et du verre. Elle propose aux industriels une nouvelle technologie de récupération de chaleur, les Eco-Stocks. Le groupe a conclu un partenariat exclusif avec la startup occitane Eco-Tech Ceram, qui a conçu cette technologie, afin de les intégrer sur ses équipements thermiques. Ce procédé va permettre de capter et de stocker des chaleurs résiduelles émises par les fours.

Une fois récupérée, la chaleur pourra à tout moment être réinjectée dans les processus industriels, stockée pour être utilisée ultérieurement, convertie en électricité décarbonée ou bien valorisée pour d'autres usages.

Jusqu'à 20 % de gaz naturel en moins

Issue de la recherche, cette technologie a été mise au point par l'ingénieur Antoine Meffre dans le cadre de sa thèse menée en collaboration avec le CNRS. « Il a commencé à l'industrialiser et à l'installer chez Wienerberger, Villeroy & Boch et d'autres industriels sur des fours qui proviennent souvent de chez nous et cela fonctionne bien, précise Arnaud Hory, le président de Cerinnov, et cela fonctionne bien. On s'est rapproché au dernier salon Ceramitech et on a signé l'exclusivité. Il lui manquait une caution industrielle forte. Nous avons installé un nombre important de fours au niveau mondial et nous sommes une référence au niveau du traitement thermique. »

Cerinnov devient le premier à proposer ce système de récupération de chaleur fatale. Ses fours neufs pourront être équipés de cette technologie mais ces Eco-Stocks peuvent également être installés de manière rétroactive sur des fours déjà en service. Cette solution brevetée, validée par GRDF et labellisée par la Fondation Solar Impulse, permet de réduire jusqu'à 20 % de consommation de gaz naturel d'un four et peut être connectée à plusieurs fours.

Le contexte est opportun pour décarboner des usines dans le double objectif de réduire les dépenses d'énergie et les émissions de CO2. Pour Cerinnov, ce partenariat est intéressant pour augmenter son portefeuille clients. « Cela nous ouvre des marchés nouveaux dans la métallurgie en particulier, secteur où on n'est pas très connu, remarque-t-il. Cela nous conforte dans notre position de leader du traitement thermique au niveau européen. »

Pour s'équiper de cette solution ETC Invest, filiale d'Eco-Tech Ceram, va financer les installations des industriels voulant s'engager dans la transition bas carbone. En contrepartie, celle-ci leur vendra la chaleur décarbonée à prix fixe et pour une durée déterminée. « L'intégration de nos Eco-Stocks dans les équipements de Cerinnov est une avancée significative vers une adoption plus large de nos technologies par les industriels, contribuant ainsi à accélérer la transition vers une économie bas-carbone », assure Antoine Meffre.