L'enquête publique reportée pour la troisième voie ferrée au sud de Bordeaux

12 kilomètres de voies nouvelles au cœur de vifs débats. Alors que l'aménagement d'une voie ferroviaire supplémentaire au sud de Bordeaux faisait l'objet d'un consensus politique, le chantier est devenu sujet à controverse. Notamment depuis la demande de moratoire de parlementaires de tous bords exprimée en décembre dernier concernant l'infrastructure dont le coût tutoie le milliard d'euros. Avec cette question : y a-t-il vraiment un nœud ferroviaire au sud de Bordeaux ?

Lire aussiLa SNCF priée de justifier l'intérêt des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux

L'enquête publique qui s'ouvre le 15 juillet - en pleines vacances scolaires et avec un mois de retard en raison de la période de réserve électorale - doit permettre à SNCF Réseau, le maître d'ouvrage, d'éclaircir la question. Le projet va préparer le terrain à l'arrivée des lignes de Services express régionaux métropolitains (SERM) qui vont traverser l'agglomération bordelaise, à l'augmentation de l'offre TER planifiée par la Région et bien sûr aux futures LGV qui doivent relier Bordeaux à Toulouse et Dax. Le chantier prévoit ainsi l'aménagement d'une 3e voie - et même d'une 4e dans les haltes ferroviaires -, la suppression de passages à niveau et la construction de ponts et routes pour enjamber les voies nouvelles.

« On refait l'étude de A à Z »

Les parlementaires n'ont pas été les seuls à mettre en doute l'intérêt de la manœuvre. Fin avril, l'Autorité environnementale a carrément qualifié de « non-conformité réglementaire » l'absence d'étude sur la nouvelle offre de transport et le report modal induits par la future infrastructure. Autrement dit, SNCF Réseau ne paraît pas capable, à date, de présenter les éléments justifiant l'intérêt de la voie nouvelle, dont l'utilité publique a été prononcée en 2015 puis prolongée de cinq ans en 2022. « Les nouvelles études de trafic vont être refaites de font en comble et seront présentées d'ici la fin de l'année ou début 2025 », annonce à La Tribune Christophe Huau, le directeur de l'agence du Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest.

« Par rapport à 2015, les territoires ont continué de se développer et à accueillir de nouvelles populations, les SERM se sont rajoutés et la stratégie nationale du fret a été définie avec une volonté de doubler sa part modale. Le besoin ferroviaire est encore plus fort qu'au moment où nous avons eu les DUP [Déclaration d'utilité publique, ndlr], fait valoir Christophe Huau. Les études ont été faites en 2014, tout va être réactualisé sur tous les types de trafic. On refait l'étude d'impact de A à Z. »

Lire aussiL'autoroute ferroviaire entre Bayonne et Cherbourg attendra 2025

Dans le désordre

Dès lors, la tenue de l'enquête publique après une demande de moratoire et avant la remise des dernières études a de quoi surprendre. Une carence pointée par les collectifs qui réunissent les opposants au projet des LGV. L'un d'eux, LGVEA, a tenu deux réunions d'information la semaine dernière en interpellant sur ce désordre. « La présentation des études est toujours repoussée, on adresse des questions depuis des mois et on n'a pas de réponse. SNCF Réseau doit nous prouver qu'il y a besoin d'une nouvelle voie », lance Michel Lopez, membre du bureau de LGVEA, qui fustige par ailleurs le report de la consultation durant les vacances.

Après l'enquête publique, le préfet de Gironde devra trancher et dire s'il accorde ou non un feu vert au projet. SNCF Réseau envisage huit ans de travaux mais a déjà commencé la démolition d'habitations et les premiers travaux préparatoires au sud de Bordeaux. Au nord de Toulouse, les grandes manœuvres ont officiellement été lancées début mai et le maître d'ouvrage se projette sur une livraison d'ici six ans.

Lire aussiLGV Toulouse - Bordeaux : les travaux au nord de Toulouse débutent, pour une mise en service en 2030 ?