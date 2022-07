Feux de forêts en Gironde : Emmanuel Macron promet davantage d'avions et un plan forêt

La France va devoir "acheter plus" d'avions de lutte contre les incendies, a reconnu Emmanuel Macron lors d'un déplacement à La Teste-de-Buch (Gironde), ce mercredi 20 juillet. Répondant ainsi à l'interpellation, la veille, de Jean-Luc Gleyze, le président du Département et du Sdis de Gironde, et Xavier Fortinon, le président du Département des Landes, demandant davantage de moyens aériens dans le Sud-Ouest.

"Redéployer une stratégie industrielle"

Les 22 avions dont est dotée la protection civile étaient "suffisants ces dernières années. (...) Est-ce qu'il faut en avoir davantage ? La réponse est oui", a estimé le chef de l'Etat, soulignant que cette flotte augmentée serait européenne et appelant à "redéployer une stratégie industrielle" pour construire ces appareils. Le président de la République s'est aussi dit ouvert à une évolution du positionnement de ces appareils, répondant là encore aux deux élus aquitains qui estiment qu'un "dispositif avancé dans le sud-ouest permettrait de protéger le massif forestier de résineux le plus important d'Europe".

Devant deux cartes détaillées des feux présentées au président, le chef de corps des pompiers de Gironde, Marc Vermeulen, a expliqué comment avec l'arrivée de la canicule, "les deux feux ont littéralement explosé", évoquant notamment "des pins de 20 ans qui ont explosé de l'intérieur". Néanmoins, les deux incendies qui brûlent en Gironde depuis le 12 juillet ont "très peu progressé", détruisant un total de 20.600 hectares de forêt. Un bilan inchangé depuis près de 24 heures.

"Pour la deuxième journée consécutive, les deux feux ne présentent plus de fronts de flammes constitués et n'ont pas progressé", indique ainsi la préfecture ce mercredi 20 juillet en fin de soirée. "Aucune évacuation supplémentaire n'a eu lieu depuis hier après-midi. Aucun blessé grave n'est à déplorer. Aucune nouvelle habitation n'a été détruite. Cependant, la persistance de multiples points chauds a provoqué de nombreuses sautes de feu, qui ont été immédiatement traitées par les sapeurs-pompiers. L'ensemble des conditions de sécurité pour envisager le retour des [37.000] personnes évacuées n'est pas encore rempli."

"Replanter cette forêt"

Face au désastre, Emmanuel Macron a également annoncé, sans guerre de détails "un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt" aux côtés de l'ONF (office national des forêts) et des élus locaux et en prenant en compte des règles nouvelles de prévention des risques d'incendies.



Le président a enfin promis aux propriétaires des campings détruits par le feu que l'Etat les aiderait à les reconstruire tout en précisant :