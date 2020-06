Municipales 2020 : victoire historique de Pierre Hurmic et des écologistes à Bordeaux

Après 73 ans de mairie de droite, Bordeaux s'offre une respiration démocratique historique. Le candidat d'union des écologistes et des socialistes, Pierre Hurmic, a remporté la triangulaire du second tour ce dimanche 28 juin, au terme d'une campagne complètement inédite. Avec 46,48 % des voix, selon les résultats définitifs, cet avocat de 65 ans et opposant au conseil municipal depuis 1995, devance le maire sortant de droite Nicolas Florian (44,12 %), qui ne sera donc resté qu'un peu plus d'un an sur le fauteuil de maire, et le troisième homme de l'élection, Philippe Poutou. Avec 9,39 %, ce dernier réunit moins d'électeurs qu'au premier tour, signe que l'appel au "vote utile" martelé par Pierre Hurmic a eu de l'écho dans les derniers jours de la campagne. Le candidat écologiste a réuni 26.509 bulletins, soit 1.346 de plus que Nicolas Florian. A titre de comparaison, en 2014, avec 61 % des suffrages dès le premier tour, Alain Juppé avait convaincu 46.500 électeurs. En effet, l'abstention est, elle-aussi, historique avec seulement 38,33 % de votants.

Forte de ces résultats, la liste Bordeaux Respire, menée par Pierre Hurmic, devrait obtenir 48 des 65 sièges du conseil municipal tandis que l'Union pour Bordeaux de Nicolas Florian et Thomas Cazenave en aurait 14 et la liste Bordeaux en Luttes de Philippe Poutou seulement 3.

"Je serai le maire de toutes les Bordelaises et Bordelais avec humilité. Nous appliquerons notre programme et nous réussirons. C'est une grande fierté de faire entrer l'écologie à la mairie après 75 ans de vie politique monolithique", a déclaré Pierre Hurmic, sur les marches du Palais Rohan, la mairie de Bordeaux, autour de 22h30 alors que Nicolas Florian, reconnaissait au même moment sa défaite avant de quitter la mairie.

"Nous serons des élus humbles. Vous ne trouverez pas ce soir le moindre propos d'arrogance dans la bouche d'un seul d'entre nous. Notre liste est une liste de rassemblement, nous ferons en sorte que toutes les sensibilités soient représentées. La campagne a été historique, on n'a jamais vu une campagne aussi longue. Nous étions un peu fatigués pendant les derniers temps mais nous avons supporté le choc et c'était pour la bonne cause. Enfin je dirai un dernier mot : je serai le maire de toutes les Bordelaises et de tous les Bordelais. Je ne suis pas l'homme d'un parti. Un homme de parti n'est qu'une partie d'homme. Je serai à l'écoute, je vais me mettre au travail dès demain matin - je le promets - avec beaucoup de détermination pour réussir la transition écologique et solidaire de Bordeaux que nous vous avons promise", a poursuivi le nouveau maire écologiste de Bordeaux, sur le perron de la mairie avant de prendre un bain de foule.

De son côté, le maire défait Nicolas Florian a fait part de sa tristesse : "C'est avec émotion que je m'adresse à vous. Je suis triste et je vais parler avec mon cœur. C'est une soirée difficile pour moi, mais j'ai une famille aimante. Et avec mes proches, nous allons remonter sur le cheval. Une nouvelle page va s'ouvrir. Je serai là, avec mon équipe, dans un esprit constructif. Nous sommes des gens bienveillants mais nous serons aussi vigilants." A 51 ans, c'est un désaveu cinglant pour celui qui avait été élu maire de Bordeaux par le conseil municipal le 7 mars 2019. Dans un contexte de participation historiquement faible, il n'a pas su mobiliser les électeurs bordelais pour s'inscrire dans les pas d'Alain Juppé ni prendre à temps le virage de l'écologie. Son alliance avec Thomas Cazenave entre les deux tours ne lui a pas permis de l'emporter.

"J'ai beaucoup de tristesse ce soir. Il y a une vague verte partout en France, c'est la démocratie", avait déclaré un peu plus tôt Alain Juppé en quittant la mairie de Bordeaux ce soir.

Après 37 % au 1er tour, la participation a, à nouveau, été historiquement faible ce dimanche 28 juin avec seulement autour de 38,33 % des électeurs bordelais qui se sont déplacés. Au 1er tour, Nicolas Florian était arrivé en tête d'un cheveu avec seulement 96 bulletins de plus que Pierre Hurmic.



Pour rappel, voici les résultats du 1er tour à Bordeaux le 15 mars dernier :