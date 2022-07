Feux de forêt : le plan du Bassin d'Arcachon pour sauver sa saison touristique

"Le Bassin d'Arcachon vient de vivre une terrible épreuve. Nous avons besoin de vous !" C'est le leitmotiv d'Yves Foulon, le maire d'Arcachon et président du Siba (Syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon), et le message qui sera repris en boucle à la télévision et sur Internet dès le 25 juillet. Dix jours après le déclenchement d'un incendie qui a brûlé 7.000 hectares à La-Teste-de-Buch, au sud d'Arcachon, les élus du territoire présentaient ce vendredi 22 juillet leur "plan de relance du tourisme". Une stratégie déployée alors que les deux incendies du Sud Gironde se stabilisent depuis 48 heures.

Lire aussiFeux de forêt en Gironde : un impact brutal sur l'activité touristique

Mais le mal est fait et l'impact sur l'activité touristique du sud du Bassin d'Arcachon et au-delà se fait d'ores-et-déjà brutalement sentir. Les chiffres compilés par le Siba sont sans équivoque : depuis le 18 juillet, la fréquentation est en baisse d'environ -40 %, selon Yves Foulon. Une chute qui touche peu ou prou tous les métiers : hôtellerie, restauration, locations de vélo, cabanes de dégustation, etc. Et les annulations, qui touchent également les mois d'août et même de septembre, semblent être chaque jour plus nombreuses malgré l'accalmie sur le front des incendies. Bref, il faut stopper l'hémorragie alors qu'en année pleine le tourisme pèse 760 millions d'euros de retombées économiques pour le Bassin d'Arcachon pour près de 11 millions de nuitées et 16.000 recrutements.

Une vaste campagne de communication

"La saison n'est pas terminée et on arrivera à effacer cette épreuve que nous sommes en train de vivre, à sauver la saison en août, en septembre et en octobre", lance ainsi Yves Foulon. Et pour "convaincre les gens de revenir ou de choisir le Bassin d'Arcachon", le Siba porte un plan de relance de 100.000 euros, portant essentiellement sur la communication. Plusieurs campagnes de publicité, spot vidéo à l'appui, se déploieront pendant quinze jours à compter du 25 juillet : une campagne télévisée sur France Télévisions "permettant de toucher 40 millions de Français" et une campagne plus ciblée sur Internet à l'attention de l'Île-de-France et de la région lyonnaise avec plus de deux millions de spots diffusés. Le tout avec le soutien d'influenceurs et/ou célébrités dont l'actrice américaine Natalie Portman. Enfin, "un immense rassemblement de bateaux de plaisanciers, de pêcheurs et ostréiculteurs est annoncé pour le 27 juillet pour donner de belles images et le signe d'une mobilisation collective", précise Yves Foulon.

Lire aussiFeux de forêts en Gironde : Emmanuel Macron promet davantage d'avions et un plan forêt

Enfin, une cellule de crise est sur pied, en lien avec la CCI Bordeaux Gironde et la Chambre de métiers d'artisanat de Gironde (CMA), pour faire office de guichet unique et orienter les entreprises concernées par les impacts de l'incendie vers tous les dispositifs disponibles. Plus d'une centaine d'entreprises artisanales sont directement touchées par l'effondrement de la fréquentation touristique. "Les motifs d'inquiétude sont nombreux : assurance, trésorerie, paiement des salaires et des cotisations, activité partielle, etc. Mais, au-delà, de l'aspect financier, il y a un besoin d'écoute et d'accompagnement, comme lors du Covid", témoigne selon Nathalie Laporte, la présidente de la CMA de Gironde.

Les dispositifs Covid, c'est précisément vers cela que veut tendre Stéphane Loniewski, vice-président de la CCI Bordeaux Gironde : "On va tout faire pour obtenir des niveaux d'aide et de prise charge similaires à ceux que l'on a connu pendant le Covid. Pour les établissements qui ont brûlé, le sujet est évident. Mais il faut aussi aider les autres - fournisseurs, prestataires de services, etc - qui souffrent aussi des conséquences des incendies." Outre les cinq campings brûlés à 80 % et le zoo évacué, aucune autre entreprise n'a heureusement été détruite par les flammes à La-Teste-de-Buch.