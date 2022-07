Les promoteurs bordelais alertent sur un attentisme qui coûte trop cher

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de Nouvelle-Aquitaine a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme ce lundi 4 juillet concernant l'évolution de la construction de programmes collectifs de logements neufs à Bordeaux Métropole mais aussi sur la flambée des coûts de revient des chantiers immobiliers. Des réalités dont la concomitance inquiète d'autant plus les professionnels du bâtiment qu'ils ont le sentiment de faire face à Bordeaux Métropole à un attentisme très marqué des élus.

"Nous sommes dans le cœur du réacteur. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme et nous sommes au bon endroit pour le faire, parce que nos inquiétudes sont grandissantes. Bordeaux Métropole accueille chaque année 10 à 12.000 nouveaux habitants. Le PLH (programme local de l'habitat-Ndr) indique qu'il faut construire 7.000 logements par an alors que l'an dernier la production dans la Métropole a été de 2.500 logements. Ce qui fait que nous sommes incapables de loger nos concitoyens. Il faut assumer cette situation, sachant que la construction de chaque logement entraine la création de deux emplois pérennes" a tout d'abord déroulé Pierre Aoun pour planter les décors.

Le changement de contexte rend la situation critique

Les promoteurs immobiliers assurent également la construction de logements sociaux, avec une proportion évaluée à 50 % d'intervention du privé dans la production de logement social par Pierre Aoun, et le ralentissement de la production pèse là aussi de tout son poids sur les attentes des particuliers.

Un blocage largement dû aux délais à rallonge d'étude et de délivrance des permis de construire ont souligné les représentants de la FPI. Ce type de problème entre élus et promoteurs est tellement récurrent que l'on serait tenté de dire « rien de nouveau sous le soleil », mais justement les professionnels de la construction ont su amener l'indispensable dose de piquant pour remettre cette thématique au cœur de l'actualité.

Car le raisonnement des élus de la FPI est le suivant. Alors qu'un trop grand nombre d'élus continue à jouer la montre pour retarder les programmes de construction, le choc de reprise de sortie du confinement du Covid-19, puis l'agression militaire criminelle de l'Ukraine par la Russie ont provoqué une crise économique marquée par un retour explosif de l'inflation. Plus le temps passe et plus les prix augmentent. Ainsi le prix de l'attentisme politique devient toujours plus élevé pour la production immobilière dans le neuf veut faire savoir la FPI de Nouvelle-Aquitaine. Un sujet qui n'est pas que régional mais qui n'en reste pas moins très préoccupant pour ces professionnels du bâtiment.

Le prix toujours plus élevé de l'attentisme des élus

"Le délai de gestation d'un projet immobilier à Bordeaux Métropole a augmenté de 50 % au cours des cinq dernières années, entre 2018 et 2021. Tandis que les coûts des travaux ont grimpé de +35 % au cours de la même période" a déroulé Pierre Aoun.

Des programmes à l'arrêt La flambée des coûts de construction devient tellement brûlante depuis le mois de mars 2022 que certains promoteurs de la région renoncent à lancer, voire même à commercialiser leurs programmes de logements neufs... faute de pouvoir les vendre à un prix rentable pour eux ou acceptable pour les acheteurs. Les projets sont repoussés de quelques mois en espérant avoir davantage de visibilité. De même, sur certains programmes déjà vendus, les surcoûts du chantier contraignent des acquéreurs à renoncer ou incitent le promoteur à les encourager à renoncer afin qu'il puisse avoir les mains libres pour envisager une nouvelle commercialisation à un prix plus élevé dans quelques mois. Si le phénomène est encore difficilement quantifiable selon la FPI, il est cependant bien réel. Et cet attentisme des promoteurs, qui n'est, là, pas le fait des élus, aura une double conséquence : la perspective d'un important trou d'air dans l'offre neuve mise sur le marché dans 18 à 24 mois... et une nouvelle hausse des prix en vue pour intégrer l'inflation galopante des coûts de construction.

D'où la nécessité de résoudre une équation farcie d'inconnues. Un enjeu mathématique dont les élus de la FPI pensent qu'il n'est pas hors d'atteinte. Et la première proposition formulée par Pierre Vital dans ce cadre est parfaitement claire.

"Nous envisageons la création d'un observatoire consacré au suivi des délais nécessaires aux élus pour accorder leurs permis de construire" a ainsi annoncé en substance le président de la FPI de Nouvelle-Aquitaine.

Des atouts pour que le bâtiment séduise vraiment

Conscients du fait que les élus sont sous la pression des associations de riverains ou de personnes qui décident d'attaquer les projets en solo, les promoteurs veulent redorer leur image auprès des particuliers.

"Auparavant nous arrivions à avancer grâce aux villes. Aujourd'hui c'est différent, il s'est produit une rupture avec les élus urbains. Il faut que les gens comprennent que l'immobilier c'est important, que la pierre c'est ce qui dure. Nous devons rendre la construction désirable. On dit qu'un maire qui construit est un maire politiquement battu, c'est ce genre de caricature que nous devons combattre. Avec la RE 2020 (Réglementation environnementale 2020, qui marque un nouveau palier dans la lutte contre la consommation d'énergie primaire -Ndr) nous sommes devenus les leaders européens de la construction bas carbone et en plus nous avons signé le label du bâtiment frugal bordelais" a fait valoir Pierre Vital pour illustrer les bases de son raisonnement.

Appliquer le PLU à son maximum

Côté solutions pratiques, le patron de la FPI en est revenu aux bases en mettant en avant la nécessité absolue pour les promoteurs immobiliers de s'appuyer sur le plan local d'urbanisme, le PLU, sans le renégocier à la baisse pour faire plaisir. Pas question ainsi d'accepter de réduire un projet immobilier d'un ou deux niveaux en hauteur.

"Nous devons respecter le PLU à son maximum. Nous devons également communiquer davantage sur les créations d'emplois pérennes générées par la construction. Et nous exprimer à l'échelle régionale", a ainsi compléter Pierre Vital.

Ce dernier a toutefois reconnu que les élus étaient bien conscients de la situation, à commencer par Christine Bost, vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge notamment du foncier opérationnel. Les promoteurs immobiliers attendent ainsi que cette bonne appréhension du sujet par certains élus fasse tache d'huile dans toutes les communes de la Métropole. Quelques jours plus tôt devant les partenaires régionaux d'Action Logement, Jean-Jacques Puyobrau, le vice-président en charge du logement et de l'habitat, avait justement appelé les acteurs de la filière et les élus locaux à "redorer l'acte de construire" et à "construire davantage, bien et au bon endroit".

