"L'objectif numéro un est de sortir du tout béton à Bordeaux" Bernard-Louis Blanc (2/2)

Ceci est la deuxième partie du long entretien avec Bernard-Louis Blanc, l'adjoint au maire de Bordeaux en charge de l'urbanisme résilient. La première partie de cet entretien, publiée le 3 novembre, est disponible ici : "A Bordeaux, on va ralentir le flux de constructions neuves" Bernard-Louis Blanc (1/2).



LA TRIBUNE - Pendant la campagne, Pierre Hurmic a promis un gel des grosses opérations urbaines. Aujourd'hui, vous parlez de moratoire, d'inventaire, ou d'arpentage pour réorienter les projets vers plus d'écologie... Au-delà des mots, qui est concerné par cette démarche ?

Les permis de construire qui sont déjà signés ne sont pas concernés et on ne va pas non plus aller regarder les maisons individuelles. Cela concerne les permis de construire pour des logements en collectif dans les zones d'aménagement mais aussi dans le diffus. Ceux qui sont en cours d'instruction ou en amont de l'instruction. Mais, début septembre, nous avions déjà signé 70 permis de construire qui étaient dans les tuyaux issus de l'ancienne majorité. On ne va donc pas bloquer la machine ! Pour ceux qui sont en cours d'instruction, nous allons les voir pour mener un travail de sensibilisation et de négociation.

Que leur demandez-vous très concrètement lors de cette phase de négociation ?

L'objectif numéro un est de sortir du tout béton en zone d'aménagement comme en diffus ! C'est-à-dire de prévoir systématiquement un mix béton-bois pour la structure du bâtiment, du bois pour les murs et cloisons intérieures, etc. Pour le futur centre commercial Europe au Grand Parc où il y aura des commerces et plus de 200 logements neufs, le lauréat que nous venons de désigner - BNP, Pitch Promotion et Axanis avec Patriache - nous propose même des structures entièrement en bois, des planchers bois et des murs intérieurs en briques de terre. Ça par exemple, c'est très bien ! Et c'est ce type de projet que je souhaite...