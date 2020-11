Immobilier : les promoteurs craignent que Bordeaux Métropole manque de logements

Malgré la pandémie de coronavirus Bordeaux Métropole reste attractive, mais les professionnels adhérents de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de Nouvelle-Aquitaine, dont le succès de l'activité professionnelle dépend de nombreux facteurs, comme le dynamisme démographique et économique, tout en étant soumis à de fortes contraintes règlementaires, ne se montrent pas vraiment optimistes.

Dépendants des décisions prises par les maires pour obtenir les permis de construire, les promoteurs immobiliers n'aiment pas les années d'élections municipales, très souvent synonymes de gel des constructions. Sur ce plan, l'année 2020, avec sa première séquence de 55 jours de confinement intégral, qui a coupé en deux grandes parties le 1er et le 2e tour des élections municipales, a battu tous les records de manque de visibilité.

D'autant que la pandémie a provoqué l'arrêt pendant plusieurs semaines de la plupart des chantiers. Cerise sur le gâteau, plusieurs grandes métropoles françaises, dont Poitiers et Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, ont basculé dans un camp écologiste généralement critique voire hostile à la promotion immobilière. Mais ce qui semble le plus préoccuper Arnaud Roussel-Prouvost est ailleurs et date d'avant les dernières Municipales.

Une baisse drastique des dossiers autorisés