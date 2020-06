Urbanisme, logement, entreprises : zoom sur le programme de Pierre Hurmic à Bordeaux

Alors que 96 voix seulement séparaient les deux hommes au soir du 1er tour, le 15 mars dernier, cette fois le match est plié et la victoire de la liste Bordeaux Respire, d'union des écologistes et de la gauche, menée par Pierre Hurmic, est nette. Elle a récolté 1.346 bulletins et près de 2,5 points de plus que la liste d'Union pour Bordeaux, de rassemblement de la droite et du centre, menée par le maire sortant Nicolas Florian et son allié Thomas Cazenave. Avec 46,5 % des suffrages, les écologistes disposeront de 48 des 65 sièges au conseil municipal contre 14 pour la liste sortante (44,1% ) et trois sièges pour Bordeaux en Luttes, menée par Philippe Poutou (9,39 %) qui y siègera. Malgré la participation historiquement faible à 38,3 %, les Verts et la gauche s'installent donc pour six ans au Palais Rohan. Retour sur les mesures phares de leur programme en matière économique.

Logement et urbanisme

L'urbanisme est le premier marqueur politique avec, dès cet été, "un état d'urgence climatique" qui doit se traduire très rapidement par "la multiplication des points d'eau, l'ouverture nocturne des parcs et des aménagements urbains" ainsi que la végétalisation de la...