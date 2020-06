Municipales à Bordeaux : cap sur l'économie et l'écologie dans la dernière ligne droite

Thomas Cazenave et Nicolas Florian, à Elise Atlantique le 19 juin. Pierre Hurmic, Camille Choplin, Emmanuelle Ajon et des représentants d'Elise Atlantique, le 23 juin. (Crédits : Agence APPA / Claire Mayer)

A quelques jours du 2nd tour des élections municipales à Bordeaux, les candidats déroulent leur propositions, dans une course effrénée pour le palais Rohan. Après Nicolas Florian et Thomas Cazenave, le 19 juin, c'était au tour du candidat écologiste Pierre Hurmic de visiter l'entreprise de recyclage Elise Atlantique, sur la rive droite, ce 24 juin. L'occasion pour les premiers de présenter leurs propositions en matière d'environnement et de transition écologique, et pour le second de faire état de son projet contre le réchauffement climatique et pour l'emploi et l'économie circulaire.