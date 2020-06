Municipales à Bordeaux : le tribunal se déclare incompétent sur le conflit Hurmic-Florian

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu sa décision qui a été notifiée aux avocats de Pierre Hurmic et Nicolas Florian, ce mardi 23 juin à cinq jours du second tour de l'élection municipale. Sans se prononcer sur le fond du dossier en répondant à la question "Est-ce que Nicolas Florian a confondu sa qualité de maire et de candidat ?", le...