Municipales à Bordeaux : suivez le débat La Tribune du second tour lundi 22 juin

Nicolas Florian, Pierre Hurmic et Philippe Poutou débattront des sujets économiques le lundi 22 mars à 18h. (Crédits : Agence APPA)

Crise sanitaire, relance économique et transition écologique : lundi 22 juin à 18h, Nicolas Florian, Pierre Hurmic et Philippe Poutou débattront de ces thèmes à l'invitation de La Tribune. Les trois candidats en lice pour le second tour du scrutin municipal le 28 juin confronteront leurs propositions sur les enjeux économiques et leur vision pour Bordeaux et sa métropole dans ce contexte inédit. Le débat sera diffusé en direct sur internet.