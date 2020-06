Municipales à Bordeaux : Pierre Hurmic assigne Nicolas Florian en justice

C'est une campagne d'emailing envoyée en fin de semaine dernière par l'équipe du maire sortant Nicolas Florian qui a mis le feu aux poudres et décidé son principal adversaire, l'écologiste Pierre Hurmic, à saisir la justice. "Dans le cadre d'une procédure d'urgence, Pierre Hurmic , demande à ce qu'il soit fait interdiction, sans délai, à Nicolas Florian, maire de Bordeaux et candidat à sa réélection, d'envoyer tout courrier, tout mail et de cesser toute communication « entretenant la confusion » entre sa qualité de maire et celle de candidat", indique l'équipe du candidat vert. L'audience en référé se tiendra lundi 22 juin à 16h au tribunal judiciaire de Bordeaux.



Une campagne polémique

La...