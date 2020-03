Municipales : un duel Florian-Hurmic sur fond de quadrangulaire inédite à Bordeaux

Une France en stade 3 de la pandémie de coronavirus, une abstention record et une surprise de taille à Bordeaux à l'issue d'une journée ensoleillée ce dimanche 15 mars 2020. La surprise vient de Pierre Hurmic, liste Bordeaux Respire (EELV, PS, PC, PRG, PP et ND), qui avec 34,38 % des suffrages exprimés, fait jeu égal avec Nicolas Forian, liste majorité municipale (LR, Modem, UDI et Agir) qui obtient 34,56 %. Le maire sortant arrive symboliquement en tête de ce premier tour puisque seulement 96 voix séparent les deux hommes, selon les résultats définitifs (18.894 voix contre 18.990 voix). Pour le maire sortant, ce résultat tranche très nettement avec la victoire d'Alain Juppé dès le 1er tour en 2014 avec 61 % des suffrages.

Derrière Nicolas Florian et Pierre Hurmic viennent Thomas Cazenave, liste Renouveau Bordeaux (LREM) avec 12,7 % et Philippe Poutou, liste Bordeaux en luttes (NPA, FI et Gilets jaunes) à 11,8 %.

Quatre candidats sont donc qualifiés et en position de se maintenir pour le second tour, dont la tenue le dimanche 26 mars est chaque jour plus improbable en raison de la situation sanitaire. Comme dans le reste du pays, l'abstention a atteint un niveau record à Bordeaux à 63,1 % (contre 44,7 % en 2014 et 38,3 % en 2008). Au niveau national, l'abstention s'établit autour de 53,5 % (contre 36,5 % en 2014) tandis qu'elle est de 51,8 % en Nouvelle-Aquitaine et de 56,6 % en Gironde (contre 36,3 % en 2014).

Voici les résultats définitifs à Bordeaux :

Nicolas Florian , Majorité municipale : 34,56 %

Ailleurs en Gironde et Nouvelle-Aquitaine

Dans le reste de la métropole bordelaise, plusieurs maires sont réélus dès ce 1er tour :

Patrick Bobet, au Bouscat

Emmanuel Sallaberry, à Talence

Christine Bost, à Eysines

Béatrice de François, à Parempuyre

Andréa Kiss, au Haillan

Michel Labardin, à Gradignan

Véronique Ferreira, à Blanquefort

A Bassens, Alexandre Rubio est élu au 1er tour. A Bègles, l'écologiste Clément Rossignol-Puech manque la qualification d'un cheveu avec 49,7 % des suffrages.

Dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine, plusieurs candidats ont été élus dès ce dimanche 15 mars dont :

Julien Dubois, à Dax,

Jean Dionis du Séjour, maire sortant, à Agen,

Claude Olive, maire sortant, à Anglet,

Charles Dayot, maire sortant, à Mont-de-Marsan.

Xavier Bonnefont, maire sortant, à Angoulême

Yves Foulon, maire sortant, à Arcachon

Pierre Ducout, maire sortant, à Cestas

Philippe Buissin, maire sortant, à Libourne

De son côté, François Bayrou arrive en tête à Pau avec autour de 48,8 % des suffrages exprimés mais devra passer par un second tour.