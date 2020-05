Stade Matmut Atlantique : léger mieux en 2019 avant le vide de 2020

Le stade Matmut Atlantique, ses 42.000 places et ses vastes espaces de réception sont désespérément silencieux depuis la mi-mars. Le dernier match des Girondins de Bordeaux s'y est joué le 1er mars et le concert phare de 2020 avec Paul McCartney prévu le 31 mai est annulé. "On ne va pas se plaindre en plein milieu d'une pandémie mais, on ne se fait pas d'illusion, les stades et l'évènementiel seront parmi les derniers secteurs d'activité à redémarrer et ça ne sera sans doute pas avant de longs mois...", reconnaît Christophe Pierrel, le président de SBA, filiale de Vinci et Fayat chargée d'exploiter le stade inauguré en 2015.

"L'année 2020 sera quasi-intégralement blanche du point de vue de l'activité commerciale et même le début de l'année 2021 sera impacté. Pour le reste, les charges sont toujours là parce qu'il faut bien entretenir le bâtiment même si une grosse partie de l'équipe est en chômage partiel", poursuit le directeur général arrivé début 2019.

Un coup d'arrêt durable pour l'exploitant du Matmut Atlantique qui remonte péniblement la pente d'une activité...