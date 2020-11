Le marché immobilier bordelais stationne à très haute altitude

"Les délais de vente se sont un peu allongés avec parfois un mois pour certains biens contre huit jours auparavant. Les acheteurs tentent de plus en plus des offres à la baisse et il y en a qui passent alors que ça n'arrivait jamais ces dernières années ! Bordeaux n'est plus la poule aux œufs d'or et les vendeurs entendent enfin cette réalité", témoigne Gilles Bourdry, qui dirige une agence immobilière Citya dans le centre-ville de Bordeaux.

Un secteur de moins en moins attractif tant les prix y ont atteint des sommets à plus de 7.000 €/m2, y compris pour des biens à rénover, et où ils se stabilisent enfin (+0,1 % sur un an à fin août 2020). "A Bordeaux centre, les acquéreurs ne sont que des couples secundo-accédants plutôt aisés. La plupart de nos ventes se font désormais en 1ere couronne qui est devenue le marché cible pour beaucoup de ménages", poursuit ce professionnel, qui constate également une évaporation des profils d'investisseurs. Ces derniers délaissant Bordeaux au profit de villes plus rentables telles que Libourne, Périgueux, Limoges, Poitiers, etc. "A Bordeaux, Les acquéreurs sont un peu plus dans la réflexion, l'attente, la négociation et tentent des offres à la baisse. Les biens au prix partent vite mais ceux qui sont au-dessus ne sont désormais plus visités, ni appelés", confirme Camille Faloci, la présidente de l'Unis en Gironde. En clair, les appartements comme les maisons ne partent plus à n'importe quel prix et l'emballement a cédé la place à un peu plus de rationalité.



Les prix restent orientés à la hausse

Une page est donc bel et bien tournée à Bordeaux, celle de la flambée des prix. Mais malgré ce relatif apaisement sur la ville centre, les marchés immobiliers en Gironde, à Bordeaux Métropole et à Bordeaux restent dynamiques et orientés à la hausse, selon les derniers chiffres compilés par les notaires girondins : +7 % sur un an pour les maisons en Gironde et +4 % pour les appartements...