Immobilier : les villes moyennes ont-elles vraiment le vent en poupe autour de Bordeaux ?

Autour de Bordeaux, Libourne fait partie des villes prisées par les particuliers à la recherche d'un bien à acheter. (Crédits : Ville de Libourne)

Le déconfinement du printemps a accéléré la demande des particuliers cherchant à s’installer dans les villes moyennes autour de Bordeaux. S’il y avait déjà une tendance en ce sens, les agents immobiliers interrogés par La Tribune à Libourne, Langon, La Réole et Marmande confirment une activité encore plus intense ces derniers mois. Et pour cause : les prix y sont plus abordables pour une maison avec terrain et les réseaux ferré ou routier assurent une liaison rapide avec la métropole.